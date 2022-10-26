ຄະນະກຳມະການວັນທີ 6 ມັງກອນຂອງສະພາຕ່ຳກຳລັງສຳພາດທ່ານນາງ ຮົບ ຮິກສ໌ (Hope Hicks), ທີ່ປຶກສາຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ເປັນເວລາດົນນານ, ອີງຕາມຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການສຳພາດນັ້ນ ແລະລາຍງານໂດຍອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ໃນການໃຫ້ສໍາພາດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແມ່ນມີຂຶ້ນຂະນະທີ່ການສືບສວນກໍາລັງ ຈະສິ້ນສຸດລົງ ແລະຂະນະທີ່ຄະນະກໍາມະໄດ້ສົ່ງໝາຍສານໃຫ້ທ່ານທຣຳ ເຂົ້າ ສໍາພາດໃນຊຸມອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຂໍຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍຊື່ ໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບການພົບປະກັນທີ່ປິດລັບດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງຮິກສ໌ ບໍ່ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕອບໂຕ້ຂອງທໍານຽບຂາວຕໍ່ເຫດການຂອງວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021, ການກໍ່ຈາລະຈົນທີ່ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ ທ່ານທຣຳຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ແລະຂັດຂວາງ ການຢັ້ງຢືນໄຊຊະນະຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ. ທີ່ປຶກສາດ້ານສື່ສານ ເປັນເວລາດົນນານຂອງທ່ານທຣຳ ຍັງເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໃນຕອນນັ້ນ ແຕ່ໄດ້ອອກຈາກທຳນຽບຂາວໃນສີ່ ຫ້າມື້ຕໍ່ມາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານນາງຮິກສ໌ ເຄີຍເປັນທີ່ປຶກສາ ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ທີ່ສຸດຂອງ ທ່ານທຣຳ. ແລະທ່ານນາງໄດ້ຖືກລວມຢູ່ກຸ່ມທີ່ສົ່ງ-ຮັບຂໍ້ຄວາມ ແລະອີເມລ໌ ບາງອັນໃນມື້ນັ້ນ ກ່ອນການປາໄສຂອງປະທານາທິບໍດີໃນເວລານັ້ນຢູ່ນອກ ທໍານຽບຂາວ ແລະກ່ອນທີ່ຄວາມຮຸນແຮງຈະເກີດຂຶ້ນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ CNN, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບສໍາເນົາຂອງຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆ ທີ່ອະດີດຫົວຫນ້າທີ່ປຶກສາ ຂອງທໍານຽບຂາວ, ທ່ານມາກ ມີໂດສ໌ (Mark Meadows) ມອບໃຫ້.
ທ່ານນາງຮິກສ໌ ບໍ່ແມ່ນຄົນແປກຫນ້າເລີຍສຳລັບການສືບສວນຂອງອະດີດຫົວໜ້າຂອງທ່ານນາງ. ທ່ານນາງເປັນພະຍານຫຼັກໃນການສືບສວນກ່ຽວກັບເລື້ອງ ຣັດເຊຍຂອງອະດີດໄອຍະການພິເສດ, ທ່ານໂຣເບີດ ມູລເລີ (Robert Mueller), ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການໄອຍະການພິເສດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທຣຳທີ່ຈະຂັດຂວາງການສືບສວນນັ້ນ.
ແຕ່ທ່ານນາງ ປະຕິເສດທີ່ຈະຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຕອນທີ່ທ່ານນາງເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວທີ່ຖາມໂດຍພວກພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳທີ່ກໍາລັງສືບ ສວນອະດີດປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2019, ຫຼັງຈາກບົດລາຍງານຂອງທ່ານມູລເລີ ອອກມາແລ້ວ, ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບສິດທິພິເສດ.
ໜັງສືພິມ New York Times ເປັນຜູ້ທໍາອິດທີ່ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການສໍາ ພາດຂອງທ່ານນາງຮິກສ໌.
ຄະນະກຳມະການວັນທີ 6 ມັງກອນນີ້ ໄດ້ສຳພາດພະຍານຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ໃນນັ້ນມີທີ່ປຶກສາຂອງທຳນຽບຂາວຫຼາຍຄົນ, ແລະໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖືກບອກຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໂດຍທີ່ປຶກສາທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ວ່າທ່ານໄດ້ເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ແລ້ວ. ແຕ່ທ່ານຍັງສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ກ່າວອ້າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແລະພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ທີ່ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍສະພາກໍໄດ້ກ່າວລຶ້ມຄືນຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.