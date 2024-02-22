ທ່ານເຈມສ໌ ໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ສະມາຊິກສະພາວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃດໆ ໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງທຸລະກິດຄອບຄົວ

ທ່ານເຈມສ໌ ໄບເດັນ James Biden) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກສືບສວນຂອງລັດຖະສະພາວ່າ ອ້າຍຂອງທ່ານ, ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ "ບໍ່ເຄີຍມີສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງໃດໆ" ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຄອບຄົວ ໃນລະຫວ່າງທີ່ ທ່ານເຈມສ໌ ໄບເດັນ ປາກົດໂຕໃນການໃຫ້ການ ຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສອບສວນຈາກການຟ້ອງຮ້ອງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
"ຂ້າພະເຈົ້າມີອາຊີບ 50 ປີທີ່ລົງທຶນໃນດ້ານທຸລະກິດຫຼາຍຢ່າງ. ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ບໍ່ເຄີຍມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື ມີຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ແລະທາງອ້ອມທາງດ້ານການເງິນໃນກິດຈະການເຫຼົ່ານັ້ນ," ທ່ານ ໄບເດັນ ຜູ້ເປັນນ້ອງກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວ AP ວ່າ "ບໍ່ມີເລີຍ."
ການສອບປາກຄຳ ທ່ານເຈມສ໌ ໄບເດັນ ແມ່ນການດໍາເນີນງານຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາ GOP ໄດ້ປະຕິບັດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມຫາວິທີທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫມ່ສໍາລັບຂັ້ນຕອນຂອງການຟ້ອງຮ້ອງກ່ຽວກັບການເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດໂດຍລວມ ຂອງຄອບຄົວໄບເດັນ ທີ່ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ມີການວິຈານເພີ້ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຂາດຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບປະທາ ນາທິບໍດີ ລວມທັງບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ໂຍນຄວາມຜິດໃສ່ການກ່າວຫາ ທ່ານໄບເດັນ ແບບເຢັນຊາວ່າ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ທີ່ຈະໃຊ້ນາມສະກຸນເຂົ້າໃນລະບົບເງິນເດືອນຂອງບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.
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