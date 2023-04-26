ການໂຈມຕີຄຸກ ທີ່ຂັງຜູ້ມີອຳນາດສູງສຸດຂອງ ຊູດານ ທີ່ຖືກປົດຈາກຕຳແໜ່ງ ທ່ານ ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີຄຳຖາມຕ່າງ ກ່ຽວກັບ ວ່າລາວຢູ່ໃສ, ດ້ວຍນຶ່ງໃນຝ່າຍທີ່ທຳການຕໍ່ສູ້ກັນເວົ້າວ່າ ລາວຖືກຂັງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໆປອດໄພ ແລະ ຄົນອື່ນໆກ່າວຫາວ່າລາວຖືກປ່ອຍຕົວແລ້ວ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AP.
ທ່ານ ອາລ-ບາເຊຍ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປົກຄອງ ຊູດານ ເປັນເວລາສາມທົດສະວັດ ເຖິງແມ່ນຈະມີສົງຄາມ ແລະ ມາດຕະການລົງໂທດກໍ່ຕາມນັ້ນ, ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມໃນລະຫວ່າງການລຸກຮື້ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນປີ 2019. ລາວຖືກຕ້ອງການຕົວໂດຍສານອາຍາສາກົນສຳລັບການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ແລະ ອາຊະຍາກຳອື່ນໆທີ່ໄດ້ກະທຳໃນລະຫວ່າງຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ພາກພື້ນ ດາຟົວ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ຊູດານ ໃນຊຸມປີ 2000.
ລາວ ແລະ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຄົນອື່ນໆທີ່ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນແມ່ນຖືກຂັງຢູ່ໃນຄຸກ ໂຄເບີ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາຣ໌ທູມ ສຳລັບສີ່ປີທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງສານອາຍາສາກົນເພື່ອສົ່ງຕົວເຂົາເຈົ້າໃຫ້.
ກອງທັບ ຊູດານ ແລະ ກອງກຳລັງສະໜັບສະໜູນວ່ອງໄວ, ເຊິ່ງໄດ້ຮ່ວມກັນປົດທ່ານ ອາລ-ບາເຊຍ ອອກຈາກອຳນາດໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ນັ້ນ, ດຽວນີ້ແມ່ນກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັນເອງໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ. ການຕໍ່ສູ້ກັນໄດ້ໄປຮອດຄຸກດັ່ງກ່າວເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ດ້ວຍການລາຍງານທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າທ່ານ ອາລ-ບາເຊຍ, ພ້ອມກັບທ່ານ ອັບແດລ-ຣາຮິມ ມູຮຳມັດ ຮຸສເຊນ ແລະ ທ່ານ ອາເມັດ ຮາຣູນ ຜູ້ທີ່ເຄີຍຖືຕຳແໜ່ງຜູ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພອະວຸໂສໃນລະຫວ່າງ ວິກິດການ ດາຟົວ ນັ້ນ ແມ່ນຖືກຍ້າຍໄປສະຖານທີ່ການແພດ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍກອງທັບໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາຣ໌ທູມ ພາຍໃຕ້ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວກັບສື່ມວນຊົນ.
ກອງທັບບົກຕໍ່ມາໄດ້ກ່າວຫາກອງກຳລັງສະໜັບສະໜູນວ່ອງໄວ ກ່ຽວກັບ ການໃສ່ຊຸດທະຫານ ແລະ ໂຈມຕີຄຸກນັ້ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ປ່ອຍຕົວນັກໂທດ ແລະ ໄດ້ປຸ້ນສະດົມສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ. ກອງກຳລັງສະໜັບສະໜູນວ່ອງໄວ ທີ່ນຳໜ້າທີ່ນາຍພົນ ໂມຮຳເມັດ ຮຳດານ ດາກາໂລ, ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ອ້າງວ່າກອງທັບ “ໄດ້ບັງຄັບການອົບພະຍົບ” ອອກຈາກສະຖານທີ່ນັ້ນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການເພື່ອນຳເອົາທ່ານ ອາລ-ບາເຊຍ ກັບຄືນມາສູ່ອຳນາດ.