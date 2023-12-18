ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນເບລ ຂະແໜງສັນຕິພາບ ຊາວອີຣ່ານ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຄະດີ ໃນວັນອັງຄານນີ້

ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດ ທີ່ຖືກກັກຂັງໃນຄຸກຂອງອີຣ່ານ ແລະເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນເບລ ຂະແໜງສັນຕິພາບ ທ່ານນາງນາກິສ ໂມຮາມມາດີ (Narges Mohammadi) ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ທ່ານນາງຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້ ໃນການພົວພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວໃນຄຸກ ເຊັ່ນ ການຂຽນ ແລະເຜີຍແຜ່ຖະແຫຼງການ ຂອງທ່ານນາງອອກສູ່ສັງຄົມ, ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ໂພສລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.
ນີ້ຈະເປັນການພິຈາລະນາຄະດີ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງ ນັບຕັ້ງແຕ່ການມອບລາງວັນໂນເບລຂະແໜງສັນຕິພາບໃນປີນີ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານນາງ, ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມໃນໜ້າອິນສຕາແກຣມຂອງທ່ານນາງ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານນາງໄດ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອີຣ່ານ ພະຍາຍາມຕັດສິນລົງໂທດໃນຂໍ້ຫາອື່ນໆອີກ.
ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມໃນໜ້າຂອງສື່ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັດການໂດຍຜູ້ຮ່ວມງານທີ່ໃກ້ຊິດຂອງທ່ານນາງເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າ ການພິຈາລະນາຄະດີ ຈະມີຂຶ້ນຢູ່ສານປະຕິວັດ ສາຂາທີ 26, ພາຍໃຕ້ອໍານາດຂອງຜູ້ພິພາກສາທ່ານອິມານ ອັຟຊາຣີ (Iman Afshari).
ທ່ານນາງ ໂມຮາມມາດີ ໄດ້ຮັບການຕັດສິນຫຼາຍຄັ້ງໃຫ້ຈໍາຄຸກ ອີວິນ (Evin) ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນທາງບໍ່ດີ ຂອງເຕຫະຣ່ານ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ລວມມີການເຜີຍແຜ່ “ການໂຄສະນາຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.”