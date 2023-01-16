ທ່ານ ເຊຍມັກ ນາມາຊີ ຊາວອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍອີຣ່ານ ໄດ້ທຳການປະທ້ວງອົດອາຫານ 7 ວັນເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການສືບຕໍ່ກັກຂັງລາວໃນປະເທດ ອີຣ່ານ, ເຊິ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໃຫ້ນຳເອົາປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກຂັງຄຸກໃນ ອີຣ່ານ ໝົດທຸກຄົນກັບຄືນບ້ານ.
ທ່ານ ນາມາຊີ ຖືກຈັບໃນປີ 2015 ແລະ ຖືກຕັດສິນໂທດ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າເປັນຂໍ້ກ່າວຫາການສອດແນມທີ່ຜິດ.
ການຂໍຮ້ອງຂອງທ່ານໃນວັນຈັນມື້ນີ້ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຮູບແບບຂອງຈົດໝາຍເຖິງທ່ານ ໄບເດັນ, ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ນາມາຊີ, ທ່ານ ຈາເຣັດ ເກັນເຊີ, ໃນວັນຄົບຮອບ 7 ປີຂອງຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງ ອີຣ່ານ ໄດ້ປ່ອຍຕົວຊາວອາເມຣິກັນ 5 ຄົນໃນການແລກປ່ຽນສຳລັບ ສະຫະລັດ ສະເໜີການຜ່ອນຜັນໃຫ້ຊາວ ອີຣ່ານ 7 ຄົນ. ການແລກປ່ຽນນັ້ນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດການຂອງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ອີຣ່ານ, ໃນເວລາທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ,
ທ່ານ ນາມາຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເວລາທີ່ລັດຖະບານທ່ານ ໂອບາມາ ໄດ້ປ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ປ່ອຍຕົວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຄົນອື່ນໆທີ່ອີຣ່ານໄດ້ຈັບເປັນຕົວປະກັນໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2016 ນັ້ນ, ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໄດ້ສັນຍາກັບຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອນຳເອົາຂ້າພະເຈົ້າກັບເມືອບ້ານຢ່າງປອດໄພພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ. ແຕ່ 7 ປີ ແລະ ປະທານາທິບໍດີສອງຄົນຕໍ່ມາ, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຖືກຂັງໃນຄຸກ ເອວິນ ທີ່ມີຊື່ສຽງບໍ່ດີຂອງ ເຕຫະຣ່ານ, ດ້ວຍການຄອບຄອງຄຳສັນຍາຂ້ອຍເປັນໜີ້ເຈົ້າທີ່ເລີຍເວລາມາດົນແລ້ວ ພ້ອມກັບຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກໄດ້ຄືຕົວປະກັນ ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍອີຣ່ານ ທີ່ຖືກກັກຂັງດົນທີ່ສຸດເປັນປະຫວັດການ.”
ທ່ານ ນາມາຊີ ໄດ້ອ້າງເຖິງສິ່ງທີ່ລາວເອີ້ນວ່າ “ຄຳເວົ້າທີ່ມີເຈຕະນາດີ” ຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສະຫະລັດ ທີ່ເວົ້າວ່າການປ່ອຍຕົວປະກັນ ສະຫະລັດ ຈາກອີຣ່ານ ແມ່ນບູລິມະສິດສູງສຸດ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ຮູ້ນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມຫວັງ.
ໃນຂະນະທີ່ເວົ້າວ່າລາວຈະປະຕິເສດອາຫານເປັນເວລາ 7 ວັນນັ້ນ, ທ່ານ ນາມາຊີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງທ່ານ ໄບເດັນ ໃຫ້ໃຊ້ນຶ່ງນາທີຂອງແຕ່ລະວັນ “ເພື່ອອຸທິດການຄິດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມລຳບາກຂອງຕົວປະກັນ ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນ ອີຣ່ານ.”
ທ່ານ ບາເກີ, ພໍ່ຂອງທ່ານ ນາມາຊີ, ຖືກຈັບໃນປີ 2016 ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງໄປ ອີຣ່ານ ເພື່ອຢ້ຽມຢາມລູກຊາຍຂອງລາວ ແລະ ຖືກຂັງໃນຄຸກຫຼາຍປີໃນຂໍ້ກ່າວຫາດຽວກັນ ກ່ອນຖືກປ່ອຍຕົວໃນເດືອນຕຸລາດ້ວຍເຫດຜົນທາງການແພດ.