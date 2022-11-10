ນັກເຄື່ອນໄຫວອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍກໍາປູເຈຍ ອົດອາຫານປະທ້ວງ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ASEAN

ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດຊາວອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍກໍາປູເຈຍທີ່ຖືກຂັງຄຸກ ນາງເຕຍຣີ ແສງ (Theary Seng), ໄດ້ອົດອາຫານປະທ້ວງມາໄດ້ 1 ອາທິດແລ້ວ ໂດຍລາວໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນເວລາດຽວກັນກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງ ASEAN ໃນນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ, ໂດຍຄາດການວ່າ ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຂັງຄຸກນາງເຕຍຣີ ແສງ, ອາຍຸ 51 ປີ, ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ ລຸນຫຼັງການພິຈາລະນາຄະດີຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ ກ່ຽວກັບບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວຝ່າຍຄ້ານ ແລະຜູ້ທີ່ເຫັນຕ່າງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ລາວກໍໄດ້ຖືກຂັງຢູ່ໃນຄຸກຂອງແຂວງພະວິຫານ ທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກ, ເຊິ່ງທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານນາງກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາຂອງໂບດ ແລະຫ້າມການໃຊ້ໂທລະສັບປະຈໍາວັນ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງວັນຈັນແລ້ວນີ້, ທະນາຍຄວາມຂອງລາວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍ້າຍລາວມາຢູ່ຄຸກໃຫຍ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ, ແລະກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານໄບເດັນ ໃຊ້ແຜນໃນການໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດກໍາປູເຈຍ ແຕ່ວັນທີ 12-13 ພະຈິກນີ້ ກົດດັນໃຫ້ປ່ອຍໂຕຂອງລາວ.
ທ່ານມາໂກ ເອເວັນ (Margaux Ewen) ຜູ້ອໍານວຍການຂອງອົງການຂໍ້ລິເລີ້ມອິດສະຫຼະພາບນັກໂທດການເມືອງ ຫຼື Freedom House Political Prisoners Initiative ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການອົດອາຫານປະທ້ວງຂອງນາງວ່າ “ນາງເຕຍຣີ ໄດ້ຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ ພາຍໃຕ້ການປະມວນກົດໝາຍທາງອາຍາຂອງກໍາປູເຈຍ ທີ່ຍາມໃດກໍໄດ້ຕໍ່ຕ້ານບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດ ແລະປະຊາທິປະໄຕ.”
ທ່ານຊິນ ມາລິນ (Chin Malin), ເລຂາທິການຢູ່ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍ ກ່າວໃນວັນອັງຄານ ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ມັນແມ່ນສິດທິຂອງ ນາງເຕຍຣີ ແສງ ທີ່ຈະອົດອາຫານປະທ້ວງ, ແຕ່ ມັນຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລາວຮັບອິດສະ ລະພາບໄດ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີໃຜໄປບັງຄັບພວກເຂົາໃຫ້ກິນ ຫຼື ບໍ່ກິນ,” “ມັນບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຫຍັງໄດ້. ມັນເປັນພຽງແຮງຜັກດັນທາງດ້ານການເມືອງ ເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈເທົ່ານັ້ນ.”
ກຸ່ມນັກເຄື່ອນໄຫວຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ຍັງໄດ້ພາກັນປະກາດການປະທ້ວງອົດອາຫານໃນອາທິດນີ້ ດ້ວຍຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນກັບ ນາງເຕຍຣີ ແສງ ແລະບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວຄົນອື່ນໆທີ່ຖືກຂັງຄຸກ. ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດກ່າວວ່າ ມີນັກໂທດທາງການເມືອງປະມານ 50 ຄົນ ຍັງຄົງຖືກຄຸມຂັງ ຢູ່ໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ.