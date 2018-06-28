ທ່ານໂຈເຊັຟ ແຈັກສັນ ພໍ່ຂອງມື້ລາງ ທ. ໄມເກີລ ໄດ້ເຖິງແກ່ ອະສັນຍາກຳ ແລ້ວ ຮວມອາຍຸ ໄດ້ 89 ປີ

ທ່ານ ໂຈເຊັຟ ແຈັກສັນ ຜູ້ທີ່ເປັນຕາໜ້າຢ້ານ ເຊິ່ງເປັນກົກເຄົ້າຂອງຄອບຄົວນັກດົນຕີ
ແຈັກສັນ ໄດ້ເຖິງແກ່ອະສັນຍາກຳແລ້ວ. ຮວມອາຍຸໄດ້ 89 ປີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັນນະສູດສົບ ໄດ້ບອກອົງການຂ່າວເອພີ ວ່າ ທ່ານ ແຈັກສັນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ
ຢູ່ທີ່ບ້ານພັກສຳລັບຄົນຊະລາປ່ວຍໜັກ ຊື່ວ່າ Nathan Adelson ໃນນະຄອນ ລາສ
ເວກັສ ຂອງລັດເນວາດາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັນນະສູດສົບ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບ
ສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດ ແຕ່ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີເຫດຜົນອັນໃດເລີຍ ທີ່ພາໃຫ້ເຊື່ອ
ວ່າ ມັນເປັນການເສຍຊີວິດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ທຳມະຊາດ.
ທ່ານແຈັກສັນ ເປັນພໍ່ ຂອງນັກສະແດງ ມື້ລາງ ທ້າວ ໄມເກີລ ແຈັກສັນ ນາງ ແຈນເນັດ
ແຈັກສັນ ແລະພວກລູກເຕົ້າຂອງທ່ານຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນດ້ານດົນຕີ ໄດ້ນຳພາ ຄອບ
ຄົວຂອງທ່ານ ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ໃນເມືອງແກຣີ ຂອງລັດອິນດີອານາ ແລະ
ໄດ້ລິເລີ້ມຈຸ້ມເຈື້ອວົງດົນຕີທີ່ມີຊື່ສຽງ.
ລູກຊາຍ 5 ຄົນຂອງທ່ານ ແຈັກສັນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ໄມໂກລ ເຈີຣເມນ ມາຣລອນ
ທີໂຕ ແລະ ແຈັກກີ ໄດ້ຕັ້ງເປັນວົງດົນຕີຂຶ້ນ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນທັນທີ ອັນເປັນ
ທີ່ມາຂອງວົງ ແຈັກສັນ 5 ໃນປີ 1969.
ຕະຫຼອດໄລຍະ ຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ຫຼາຍລ້ານຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຟັງຜົນງານຂອງວົງ
ແຈັກສັນສ໌ ແລະມື້ລາງທ້າວໄມເກີລກໍໄດ້ກາຍເປັນນັກສະແດງທີ່ໄດ້ຮັບນິຍົມຊົມຊອບ
ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ ກ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວ ຈະເສຍຊີວິດ ໃນປີ 2009.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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