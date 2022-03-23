ຜູ້ພິພາກສາເຄທານຈີ ບຣາວ ແຈັກສັນ (Ketanji Brown Jackson) ຈະປະເຊີນກັບການ ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຈາກສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາ ສູງສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະ ສະພາພິຈາລະນາ ການສະເໜີຊື່ແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ທ່ານນາງເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງໃນສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງແຈັກສັນ, ຊຶ່ງເປັນແມ່ຍິງຜິວດໍາຄົນທໍາອິດທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ໄປນັ່ງຢູ່ໃນສານ ສູງສຸດຂອງປະເທດ ໄດ້ໄປປາກົດໂຕເພື່ອຕອບຄໍາຖາມໝົດມື້ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ທີ່ເນັ້ນ ໃສ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນັບ ຕັ້ງແຕ່ປັດຊະຍາໃນການພິພາກສາໂດຍລວມຂອງທ່ານນາງ ຈົນ ໄປຮອດຄໍາຖາມທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງສູງ ກ່ຽວກັບ ຄໍາຕັດສິນ ທີ່ທ່ານນາງໄດ້ວາງອອກ ແລະ ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ທີ່ທ່ານນາງໄດ້ຍື່ນ.
ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເພິ່ນເຂົ້າໃນການເວົ້າຢ່າງ ສະໜິດສະໜົມກັບທ່ານນາງແຈັກສັນແທນທີ່ຈະຖາມຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖາມສະຫລັບກັນໄປກັບພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວ ໄປແລ້ວໄດ້ ກົດດັນທ່ານນາງແຈັກສັນແຮງກວ່າ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ການ ແຕ່ງງານຂອງຄົນເພດ ດຽວກັນ ຈົນເຖິງການຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າ ມີຮູບລາມົກຂອງເດັກນ້ອຍ.
ປະທານຄະນະກໍາມະການ, ທ່ານດິກ ເດີບິນ (Dick Durbin) ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ການຕັ້ງຄໍາຖາມ ແລະໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທ່ານໃຫ້ ທ່ານນາງແຈັກສັນ ມີໂອກາດແກ້ໄຂ ບາງຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນເລື້ອງໂຕ້ແຍ້ງກັນທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນຄາດວ່າຈະຍົກຂຶ້ນມາ.
ສ່ວນຫົວຂໍ້ຂອງການເພີ້ມຈໍານວນຜູ້ພິພາກສາຢູ່ໃນສານ - ຊຶ່ງເປັນຍຸດທະສາດ ທີ່ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດບາງຄົນໄດ້ສະແຫວງຫາການສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອເປັນ ວິທີນຶ່ງໃນການຫຼຸດຜ່ອນອິດທິພົນຂອງຜູ້ພິພາສາທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມ, ແລະເປັນສິ່ງທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນເຍາະເຍີ້ຍວ່າ ເປັນການ "ເອົາພັກພວກໄປຢູ່ໃນສານ" - ທ່ານນາງແຈັກສັນຕອບທ່ານເດີບິນວ່າ ທ່ານນາງ ບໍ່ຄວນສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ "ດາວເຫນືອນຳທາງ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນການພິຈາລະນາບົດ ບາດທີ່ເຫມາະສົມຂອງຜູ້ພິພາກສາໃນໂຄງຂອບຂອງລັດຖະທໍາມະນູນພວກເຮົາ," "ແລະໃນ ທັດສະນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ຜູ້ພິພາກສາບໍ່ຄວນອອກຄຳເຫັນຕໍ່ເລື້ອງທີ່ເປັນບັນຫາທາງ ການເມືອງ - ແລະແນ່ນອນວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເພື່ອໄປຮັບຕໍາແຫນ່ງ ໃນສານສູງ ສຸດຄວນຈະເວົ້າ."
ຄໍາຕອບຂອງທ່ານນາງແຈັກສັນເປັນຄຳຕອບທີ່ສອດຄ່ອງກັບທັດສະນະຂອງຜູ້ພິພາກສາເອມີ ຄອນນີ ບາແຣດ (Amy Coney Barrett), ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາທ່ານນາງເອງ ໃນປີ 2020.
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