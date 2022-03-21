ຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະຫະພາສູງ ພວມເລີ້ມຕົ້ນການພິຈາລະນາເພື່ອຮັບຮອງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນປະຫວັດສາດ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເອົາບຜູ້ພິພາກສາ ເຄທານຈີ ບຣາວ ແຈັກສັນ ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ແມ່ຍິງຜິວດຳຄົນທຳອິດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ເວັ້ນເສຍຈາກການພິຈາລະນາຄະດີຜິດພາດຄັ້ງສຳຄັນໃດໆ ໂດຍທ່ານນາງແຈັກສັນ ອາຍຸ 51 ປີ ທີ່ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານກາງ ມາໄດ້ 9 ປີແລ້ວນັ້ນ ຊຶ່ງພັກເດໂມແຄຣັດ ຂະນະນີ້ຄວບຄຸມສະພາສູງດ້ວຍຄະແນນສຽງລື່ນກັນພຽງໜ້ອຍດຽວ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາສາສານສູດຂອງທ່ານນາງໄດ້ ກ່ອນໜ້າວັນບຸນອີສເຕີ ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານນາງແຈັກສັນ ຄາດວ່າ ຈະນຳສະເໜີຄຳຖະແຫລງການເປີດໂຕ ໃນຕອນບ່າຍວັນຈັນມື້ນີ້ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ເປັນການຕອບຄຳຖາມຈາກຄະນະກຳມະການ ທີ່ມີສະມາຊິກ 11 ຄົນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ 11 ຄົນຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ຕະຫຼອດໄລຍະສອງວັນຂ້າງໜ້າ. ທ່ານນາງຈະໄດ້ຖືກແນະນຳໂຕ ໂດຍທ່ານທອມມັສ ບີ ກຣິຟຟິຕ ຜູ້ພິພາກສາສານອຸທອນ ເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ບຳນານແລ້ວ ແລະທ່ານນາງລີຊາ ເອັມ ແຟຣແຟັກສ໌ ອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດເພັນຊີລເວເນຍພະແນກໂຮງຮຽນກົດໝາຍແຄຣີ.
ທ່ານນາງແຈັກສັນ ໄດ້ປາກົດໂຕຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການດຽວກັນ ໃນເມື່ອກ່ອນ ປີກາຍນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານນາງ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງທີ່ເປົ່າຫວ່າງ ໃນສານອຸທອນຂອງລັດຖະບານກາງປະຈຳນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງສານສູງສຸດນັ້ນ ຢູ່ບໍ່ໄກ ພຽງລົງຄ້ອຍໄປຈາກລັດຖະສະພາເທົ່ານັ້ນ.
ຄຳໃຫ້ການຂອງທ່ານນາງ ຈະໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນສ່ວນຫຼາຍ ຮູ້ຈັກທ່ານນາງ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາສູງ ແລະຈະໄດ້ເຫັນປະຫວັດຫຍໍ້ໃນການໄດ້ຮັບການຝຶກຫັດເປັນທະນາຍຄວາມໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລຮາເວີດ (Harvard) ຂອງທ່ານນາງຢ່າງກວ້າງຂວ້າງທີ່ສຸດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ການເປັນທະນາຍຄວາມຜູ້ພິທັກມະຫາຊົນຂອງລັດຖະບານກາງ ໄລຍະສອງປີ. ອັນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານນາງເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຄົນທຳອິດ ທີ່ມີປະສົບການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນດ້ານຄະດີອາຍາ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານເຕີຣກູດ ມາຣໂຊລ (Thurgood Marshall) ຊຶ່ງເປັນຊາວອາເມຣິກັນຜິວດຳຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງຢູ່ໃນສານສູງສູດຂອງປະເທດ.
ນອກຈາກ ຈະເປັນແມ່ຍິງຜິວດຳຄົນທຳອິດປະຈຳສານສູງສຸດແລ້ວ ທ່ານນາງແຈັກສັນ ຈະເປັນຜູ້ພິພາກສາຄົນຜິວດຳຜູ້ທີສາມ ຫຼັງຈາກທ່ານມາຣໂຊລ ແລະຜູ້ທີ່ສືບທອດຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ກໍຄື ທ່ານແຄລເຣັສ ທອມມັສ (Clarence Thomas).
ສະມາຄົມສະພາທະນາຍຄວາມຂອງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງຕີລາຄາຜູ້ທີ່ຖືກສະເໜີຊື່ສຳລັບຕຳແໜ່ງດ້ານຕຸລາການ ແລະໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ໄດ້ຈັດອັນດັບ ໃຫ້ແກ່ທ່ານນາງແຈັກສັນ ທີ່ສູງສຸດຂອງຕົນ ຢ່າງເປັນເອກກະສັນ ໂດຍກ່າວວ່າ “ມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ.”
ທ່ານນາງເຈນເນັຕ ເມັກຄາຣທີ ວອລເລັສ ປະທານທີ່ປຶກສາຂອງອົງການ NAACP ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ທີ່ຈະເຫັນແມ່ຍິງຜິວດຳ ໃກ້ຈະໄດ້ເຂົ້າໄປນັ່ງຢູ່ໃນສານສູງສຸດ.
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