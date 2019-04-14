ທ່ານນາງ ອີວານກາ ທຣຳ ໄດ້ເດີນທາງຮອດນະຄອນຫຼວງ ອາດິສ ອາບາບາ ປະເທດ
ເອທິໂອເປຍ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກ່ຽວກັບ ການລວມ
ແລະ ມອບອຳນາດໃຫ້ແມ່ຍິງໃນເສດຖະກິດ ອາຟຣິກາ.
ນອກຈາກເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດແລ້ວ, ລູກສາວຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະ
ລັດ, ຜູ້ທີ່ຍັງເປັນທີ່ປຶກສາຂອງພໍ່ຂອງລາວນັ້ນ, ຈະພົບປະກັບບັນດາກຳມະກອນແມ່
ຍິງໃນອຸດສາຫະກຳ ກາເຟ ແລະ ທ່ຽວຊົມໂຮງງານຕ່ຳແຜ່ນທີ່ດຳເນີນໂດຍແມ່ຍິງ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຊັນບັນທຶກປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ
ແຫ່ງຊາດໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ, ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການລິເລີ່ມ ການພັດທະນາ ແລະ
ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງແມ່ຍິງທົ່ວໂລກ ຫຼື W-GDP. ໂຄງການ W-GDP ກ່າວ
ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຫວັງທີ່ຈະ “ເຂົ້າຫາແມ່ນຍິງໃຫ້ໄດ້ 50 ລ້ານຄົນພາຍໃນປີ 2025, ຜ່ານ
ວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ນັກຂ່າວ ເອທິໂອເປຍ ທ່ານ ຊິເຊ ວູບເຊັດ, ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ການຢ້ຽມຢາມທະວີບ
ອາຟຣິກາໂດຍລູກສາວຂອງປະທານາທິບໍດີວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າປະຊາຊົນຈະມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກດີ.”
ນັກເຄື່ອນໄຫວ ທ່ານ ມາຣາຄເລ ເທັສຟາເຢ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ລາວໄດ້
ມາເພື່ອສະໜັບສະໜູນແມ່ຍິງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມັນດີທີ່ວ່າລາວໄດ້ມາ ເພາະວ່າລາວ
ຈະເປັນຜູ້ຜັກດັນວາລະວຽກງານຂອງເຮົາ.”
ທ່ານນາງ ທຣຳ ຍັງມີກຳນົດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ນະໂຍບາຍທະນາ
ຄານໂລກ.
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