ທ່ານນາງ ອີວັງກາ ທຣໍາ ພົບປະກັບ ປ. ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຫາລື ເລື້ອງເກົາຫຼີເໜືອ ໜ້ອຍນຶ່ງ

ມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ຄາດກັນວ່າ ຈະມີການບັນລຸຄວາມກ້າວໜ້າໃດໆທາງດ້ານການ
ທູດ ຈາກການໄປຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີໃຕ້ ຂອງທ່ານນາງອີວັງກາ ທຣໍາ ທີ່ນຳ ພາຄະນະຜູ້
ແທນສະຫະລັດ ໄປຮ່ວມພິທີປິດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ ທີ່ເມືອງ
ພຽງຈາງ.
ລູກສາວຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາໄດ້ຢ້ຽມຢາມປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ
ມູນ ແຈ-ອິນ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທີ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ທຳ ນຽບສີຟ້າ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ ບ່ອນທີ່ທ່ານນາງໄດ້ສັນລະເສີນ ປະທານາທິ ບໍດີ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ
ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ແລະຂອບໃຈທ່ານ ແລະສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ໃນການ
ຕ້ອນຮັບຂອງພວກທ່ານ.
ທ່ານນາງອີວັງກາ ທຣໍາ ໄດ້ນຳສານສ່ວນໂຕ ໄປມອບໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີມູນ ຈາກບິ
ດາຂອງທ່ານນາງ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່ຽວກັບການປະກາດຂອງທ່ານທີ່ຈະລົງໂທດເກົາຫຼີເໜືອ “ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ” ໂດຍເປັນການເອົາບາດກ້າວໃນອັນ
ທີ່ທຳນຽບຂາວຮ້ອງວ່າ “ຄວາມກົດດັນທີ່ໜັກທີ່ສຸດ” ຕໍ່ປະເທດທີ່ຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ແລະປະຕິບັດແບບຜິດກົດໝາຍ ໃນການຂົນສົ່ງທາງທະເລ ແລະການຄ້າ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງ
ການລົງໂທດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ແນໃສ່ເປົ້າໝາຍໃສ່ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ
ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ.
ທ່ານນາງອີວັງກາ ທຣໍາ ແລະປະທານາທິບໍດີມູນ ໄດ້ຫາກັນກ່ຽວກັບຄວາມພະ ຍາຍາມສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ເພື່ອ "ຮ່ວມກັນກົດດັນໜັກທີ່ສຸດ” ຕໍ່ພຽງຢາງ.
ບັນດາຜູ້ແທນສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະທານາທິບໍດີ ແລະສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນເກົາຫຼີໃຕ້ ຮັບປະທານອາຫານຄໍ່າ ຊົມການສະແດງດົນຕີທີ່ທຳ
ນຽບສີຟ້າ.
ທ່ານນາງອີວັງກາແລະທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງຂອງທຳນຽບຂາວໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນ
ຫຼວງໂຊລໃນວັນສຸກວານນີ້ດ້ວຍສາຍສາຍການບິນເອກກະຊົນ. ນອກຈາກ ພິທີໃນວັນ
ສຸກນີ້ແລ້ວ ທ່ານນາງອີວັງກາ ທຣໍາ ຄາດວ່າ ຈະຢູ່ຫ່າງໆຈາກການເມືອງ ແລະຈະໃຊ້
ເວລາຂອງທ່ານນາງ ເຂົ້າຮ່ວມຊົມກິລາໂອລິມປິກ.
ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດແລ້ວ ທ່ານນາງບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າ
ຂອງເກົາຫຼີເໜືອເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບການປະເຊີນໜ້າທາງດ້ານນິວເຄລຍກັບສະຫະ
ລັດ ຫຼືພົບປະກັບຊາວເກົາຫຼີເໜືອທີ່ໂຕນໜີ ເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການກົດຂີ່ ແລະການ
ລະເມີດສິດທິມະນຸດໂດຍລັດຖະບານກີມ ຈົງ ອຶນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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