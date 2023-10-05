ຕຳຫລວດອີຕາລີ ໄດ້ຈັບ 33 ຄົນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນການທັບມ້າງຕາໜ່າງ ນາຍໜ້າ ທີ່ຖືກກ່າວຫາຟອກເງິນເກີນກວ່າ 50 ລ້ານຢູໂຣ (52.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຈາກບັນດາກຸ່ມຄ້າຢາເສບຕິດ ຮວມທັງກຸ່ມ ‘Ndranheta mafia ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ຕຳຫລວດ ກາເດຍ ດີ ຟີນັນສາ (Guardia di Finanza) ພັນເອກຟຣັງແຊັສໂກ ຣຸຍສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ເຖິງທ່າທາງລັກສະນະຂອງກໍລະນີ ທີ່ພົວພັນກັບການກໍ່ຕັ້ງລະຫວ່າງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເຊັ່ນກຸ່ມ ‘Ndrangheta ແລະອົງການຂອງຈີນ ທີ່ບໍລິການໃນການສະໜອງດ້ານການເງິນ.
ພັນເອກຣຸຍສ໌ ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາການສືບສວນເທື່ອຫລ້າສຸດໃນນະຄອນໂຣມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 50 ລ້ານຢູໂຣ ທີ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງການເຄື່ອນໄຫວການເງິນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຈິງ ຕໍ່ຂອບເຂດຂອງການພົວພັນ.
“ນີ້ແມ່ນອັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມແຕ່ປີ 2020 ຫາ 2022 ແຕ່ວ່າການສືບ ສວນບໍ່ສາມາດຕິດຕາມການປະຕິບັດງານໄດ້ທັງໝົດ. ມັນຄືກັບການລັກຈອບ ເບິ່ງ ເຈົ້າເຫັນ 20 ເປີເຊັນ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ” ທ່ານໄດ້ກ່າວ.
ຕຳຫລວດ Guardia di Finanza ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບ 33 ຄົນ ຮວມທັງຄົນສັນຊາດຈີນເຈັດຄົນ ໃນນະຄອນໂຣມ ແລະຢູ່ໃນຫົກຫົວເມືອງຂອງອີຕາລີ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງກຸ່ມອາດຊະຍາກຳຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະຟອກເງິນ.