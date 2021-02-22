ອິຕາລີ ລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ ຂອງການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ທຳອິດ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ

ມັນແມ່ນນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ປະເທດ ອິຕາລີ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ຢູ່ນອກທະວີບ ເອເຊຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນການຕິດຕໍ່ໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020, ອິຕາລີ ໄດ້ຢືນຢັນການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຄັ້ງທຳອິດຂອງເຂົາເຂົ້າໂດຍຜູ້ຊາຍອາຍຸ 38 ປີຈາກເມືອງ ໂຄໂດໂຍ.
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ, ຊ່າງມຸງຫຼັງຄາອາຍຸ 77 ປີຈາກເມືອງ ໂວ, ໃນພາກພື້ນ ເວເນໂຕ, ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນການເສຍຊີວິດທີ່ຖືກຮັບຮູ້ຄັ້ງທຳອິດຈາກກໍລະນີການຕິດເຊື້ອໃນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ປະເທດຕາເວັນຕົກ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ໄວຣັສດັ່ງກ່າວໄດ້ໝຸນວຽນໄປທົ່ວໂລກ, ຕິດແປດໃສ່ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 111 ລ້ານຄົນ ແລະ ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ ສອງລ້ານສີ່ແສນຄົນ, ອີງຕາມສູນກາງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌.
ພະສັນຕະປາປາ ຟຣານຊິສ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ອິຕາລີ ທ່ານ ເຊີຈີໂອ ແມັດຕາແຣລລາ ໄດ້ລະ ນຶກເຖິງວັນດັ່ງກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ດ້ວຍການຕັ້ງວັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂຶ້ນ, ເປັນວັນປະຈຳປີ ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ແພດໝໍ, ພະຍາບານ ແລະ ຜູ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດອື່ນໆ.
ພະສັນຕະປາປາ ຟຣານຊິສ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການອຸທິດຕົນຂອງບັນດາພະນັກງານປິ່ນປົວສຸຂະ ພາບນັ້ນວ່າເປັນ “ຢາວັກຊີນຕໍ່ຕ້ານຄວາມເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ” ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມປາຖະໜາທີ່ແທ້ຈິງທີ່ມີຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການຢູ່ໃກ້ກັບຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຸດ ແລະ ອຸທິດຕົນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.”
ວັນລະນຶກເຖິງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນ ໄວຣັສໂຄໂຣນາເກືອບຮອດ 5 ແສນຄົນ.
ນະຄອນ ນິວຢອກ, ເຊິ່ງໄດ້ປະເຊີນກັບການລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກ ອິຕາລີ ໃນປີກາຍນີ້, ເວົ້າວ່າການສະໜອງຢາວັກຊີນໂດສທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 1000 ໂດສ.
ທ່ານ ອາເວຣີ ໂຄເຮັນ, ໂຄສົກຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນ ນິວຢອກ ທ່ານ ບິລ ເດິ ບລາຊີໂອ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ການຂົນສົ່ງທີ່ຖືກເລື່ອນເວລາອອກໄປ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການສັກຢາຢຸດຊະງັກ.”