ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ມັນຈະມີການຢຸດຍິງ 6 ອາທິດໃນເຂດກາຊານັ້ນຫຼືບໍ່ ແມ່ນ “ຂຶ້ນຢູ່ກັບກຸ່ມຮາມາສໃນເວລານີ້.”
ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລ ແມ່ນ “ບໍ່ມີຂໍ້ອ້າງ” ແຕ່ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເຂົ້າໄປໃນດິນແດນທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍສົງຄາມນັ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊາວ ປາແລັສໄຕນ ທີ່ອຶດຢາກ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງອອກຈາກ Camp David ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນຂອງປະທານາທິບໍດີຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການການຢຸດຍິງນັ້ນ.”
ທ່ານໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ອັນຕະລາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ ຖ້າ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະບັນລຸການຢຸດຍິງໃນເຂດກາຊາ ພາຍໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນເດືອນສັກສິດ ຣາມາດານ ຂອງຊາວ ມຸສລິມ ໃນອາທິດໜ້າ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າພວກເຮົາໄດ້ໄປຮອດຈຸດທີ່ເຫດການນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ໄປຮອດບຸນ ຣາມາດານ, ອິສຣາແອລ ແລະ ເຈຣູຊາແລັມ ອາດມີຄວາມອັນຕະລາຍຫຼາຍໆ.”
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ອອກມາໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ອິສຣາແອລ ໃຫ້ “ຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້ທຸກທາງໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ” ເພື່ອນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເຂົ້າໄປໃນເຂດ ກາຊາ, ໂດຍກ່າວວ່າ ສະຖານະການໃນປັດຈຸບັນນີ້ສຳລັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສຫຼາຍສິບພັນຄົນແມ່ນບໍ່ສາມາດຮັບເອົາໄດ້ ແລະ ບໍ່ຍືນຍົງ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວກ່ອນການປະຊຸມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກາຕ້າ ເຊກ ໂມຮຳເມັດ ບິນ ອັບດຸລຣາມັນ ອາລ ທານີ ຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ວ່າ “ອິສຣາແອລ ຕ້ອງຂະຫຍາຍທຸກຊ່ອງທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ທຸກວິທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອໄປໃຫ້ຄົນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການມັນ.”
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