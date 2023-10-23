ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດຢູ່ເຂດກາຊາ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ພົບປະກັນເພື່ອພິຈາລະນາການຮຽກຮ້ອງສຳລັບການຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ເຮືອບິນຂອງ ອິສຣາແອລ ຍັງໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຫຼາຍແຫ່ງຂອງພວກເຮັສບອລລາ ໃນປະເທດ ເລບານອນ, ລວມທັງກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ກອງທັບໄດ້ກ່າວວ່າກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະຍິງລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງ ແລະ ຈະຫຼວດໄປສູ່ ອິສຣາແອລ.
ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ສະຫະພາບຢູໂຣລ ທ່ານ ໂຈເຊັຟ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າການຢຸດເພື່ອະນຸດສະທຳໃນຄວາມຂັດແຍ້ງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອອະນຸຍາດການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ໄປຮອດປະຊາຊົນໃນເຂດກາຊາ.
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກຂະບວນລົດຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານເຂດຊາຍແດນ ຣາຟາ ເຂົ້າໄປໃນເຂດ ກາຊາ.
ທ່ານ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ວັນທຳອິດ, ລົດບັນທຸກ 20 ຄັນແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມາ, 20 ຄັນ. ມື້ວານນີ້, ແມ່ນມີອີກປະມານ 20 ຄັນ. ແຕ່ໃນເວລາປົກກະຕິ, ໃນຊ່ວງເວລາປົກກະຕິທີ່ບໍ່ມີສົງຄາມ, ລົດບັນທຸກ 100 ຄັນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາທຸກວັນ. ສະນັ້ນມັນເຫັນໄດ້ຊັດວ່າ 20 ຄັນແມ່ນບໍໍ່ພໍ.”
ອິສຣາແອລ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີໃສ່ເຂດກາຊາດົນກວ່າ 2 ອາທິດໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 1,400 ຄົນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າປະຊາຊົນປະມານ ນຶ່ງລ້ານສີ່ແສນຄົນໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ມີການຂາດແຄນນ້ຳ, ອາຫານ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຢາໃນເຂດກາຊາຢ່າງຮຸນແຮງ.
ທ່ານ ບໍແຣລ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຕ້ອງລວມມີການຢຸດການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດຂອງກຸ່ມຮາມາສ ຈາກເຂດກາຊາ ແລະ ປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວກຳລັງຈັບໄວ້ຢູ່.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກປາແລັສໄຕນ໌ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດໃນເຂດກາຊາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຮອດຢ່າງໜ້ອຍ 4,651 ຄົນ, ດ້ວຍອີກ 14,254 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະສືບຕໍ່ໂຈມຕີເຂດກາຊາ ຈົນກວ່າພວກຮາມາສ ຈະບໍ່ມີຄວາມສາມາດເພື່ອໂຈມຕີອີກຕໍ່ໄປ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ