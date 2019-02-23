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ຍານອະກາດ ຂອງ ອິສຣາແອລ ມຸ້ງໜ້າໄປຍັງ ດວງເດືອນ ເພື່ອ​ວັດ​ແທກ ສະ​ໜາມ​ແມ່​ເຫຼັກ

ຈະຫຼວດຟອລກັນ 9 ໄດ້ທະຍານຂຶ້ນ ພ້ອມກັບ ຍານອະກາດ ເບີເຣີຊີຕ ທີ່ບັນທຸກລົດສຳຫຼວດດວງເດືອນ ຂອງອິສຣາແອລ ຢູ່ທີ່ຖານສົ່ງຈະຫຼວດ ເຄປ ຄານາເວີໂ​ຣ​ລ (Cape Canaveral) ໃນລັດຟລໍຣີດາ, ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຍານອະວະກາດ ຂອງອິສຣາແອລ ແມ່ນກຳລັງທະຍານ ຂຶ້ນໄປສູ່ດວງເດືອນ.

ຍານອະວະກາດນີ້ ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນໄປ ໂດຍລູກຈະຫຼວດ ຟອລກັນ 9 ໃນຄືນວັນພະຫັດ
ຜ່ານມານີ້ ຈາກຖານສົ່ງຈະຫຼວດ ທີ່ ເຄປ ຄານາເວີໂ​ຣ​ລ (Cape Canaveral) ຢູ່ທີ່
ລັດຟລໍຣີດາ ທາງພາກໃຕ້ສຸດ ຂອງສະຫະລັດ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ຊົມການ ສົ່ງ​ຍານ​
ດັ່ງ​ກ່າວຂຶ້ນສົດໆ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານທີ່ບໍ່ມີມະນຸດ ໃນອິສຣາແອລ ຢູ່ທີ່ສູນຄວບ
ຄຸມອຸດສາຫະກຳອະວະກາດຂອງອິສຣາແອລ.

ຍານອະວະກາດຂອງອິສຣາແອລນັ້ນ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ຂອງມັນ ໃນວັນທີ 11 ເມສາ ໂດຍເຮັດໃຫ້ ອິສຣາແອລກາຍເປັນປະເທດທີສີ່ ທີ່ໄດ້ສົ່ງ
ຍານອະວະກາດ ໄປລົງຈອດຢູ່ດວງເດືອນ ​ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍ ສະຫະລັດ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ.

ພາລະກິດດັ່ງກ່າວນີ້ ມີມູນຄ່າ 100 ລ້ານໂດລາ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ທາງດ້ານ
ການເງິນ ຜ່ານການບໍລິຈາກຂອງສ່ວນບຸກຄົນ.

ຊື່ຂອງຍານອະວະກາດນີ້ ເອີ້ນວ່າ ເບີເຣີຊີຕ ໃນພາສາຮີບຣູ ແປວ່າ ເຈເນຊິສ ຫຼືໝາຍ
ຄວາມວ່າ "ການເລີ້ມຕົ້ນ."

ຍານ ເບີເຣີຊີຕ ແມ່ນໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອວັດແທກສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງດວງ
ເດືອນ.

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