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ໂລກ

ສະຫະພາບຢູໂຣບ ກ່າວຕໍ່ທ່ານ ເນທັນຢາຮູ ວ່າ ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ​ເປັນເມືອງຫຼວງ​ ຂອງ ທັງສອງປະເທດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນທັນຢາຮູ, ຊ້າຍ ໂອ້ລົມກັບ​ຫົວໜ້ານະ​ໂຍບາຍການຕ່າງປະ​ເທດຂອງ ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານນາງ​ເ​ຟ​ເດີຣິກາ ​ໂມ​ກາຣີນີ ໃນກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍ ໃນຕຶກອີຢູ ໃນວັນຈັນ, 11 ທັນວາ 2017.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນທັນຢາຮູ ​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​
ວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ຂອງບັນດາ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ໂຣບ ຈະ​ພາກັນ​ຍົກ ຍ້າຍສະຖານທູດ
ຂອງຕົນໄປ​ຍັງນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ​ແລະ​ຮັບ​ຮູ້​ນະຄອນນີ້​ວ່າ ​ເປັນເມືອງຫຼວງ​ຂອງ​
ປະ​ເທດອິສຣາ​ແອ​ລ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະກາດ​ຂອງປະ ທານາທິບໍດີສະຫະລັດ
ທ່ານ​ດໍໂນ​ລ ທຣຳ ກໍ​ຈະ​ເຮັດ​ແບບ​ນັ້ນ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ໃນການ​ຖະ​ແຫຼ​ງການນະ​ຄອນ​ບຣັສ​ແຊລ​ສ໌ ຄຽງ​ຂ້າງ​ກັບ​ຫົວໜ້ານະ​ໂຍບາຍການຕ່າງ
ປະ​ເທດຂອງສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານນາງ​ເ​ຟ​ເດີຣິກາ ​ໂມ​ກາຣີນີ, ທ່ານເນທັນຢາຮູ ​
ໄດ້ກ່າວ​ວ່າການ​ທີ່​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ “​ແມ່ນ​ໄດ້​ເອົາ​ຫຼັກຖານ
​ຄວາມ​ຈິງ​ມາວາງໄວ້ເທິງ​ໂຕະ” ​ແລະ​ວ່າ “ສັນຕິພາບ​ນັ້ນ​ ແມ່ນ​ຢູ່​ບົນ​ພື້ນຖານ​ຂອງ
​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ.”

“ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເມືອງຫຼວງ​ຂອງ​ປະ​ເທດອິສຣາ​ແອ​ລ. ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​
ກ້າ​ປະຕິ​ເສດ​ໄດ້ ມັນ​ບໍ່​ໄດ້ພາໃຫ້ມີການ​ຫຼີກ​ລ່ຽງສັນຕິພາບ ​ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສັນຕິພາບ ​
ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ​ເພາະວ່າ ການ​ຮັບ​ຮູ້ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ ​ແມ່ນແກ່ນສານ​ຂອງ​ສັນຕິພາບ. ​
ມັນແມ່ນ​ພື້ນຖານ​ຂ​ອງສັນຕິພາບ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ​ເນທັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວ​ໄວ້.

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ (ຊ້າຍ) ພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີອີຈິບ ທ່ານ ອັບແດລ ຟາຕາ ແອລ ຊິສຊີ ໃນຂະຄອນໄຄໂຣ, 11 ທັນວາ 2017.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ (ຊ້າຍ) ພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີອີຈິບ ທ່ານ ອັບແດລ ຟາຕາ ແອລ ຊິສຊີ ໃນຂະຄອນໄຄໂຣ, 11 ທັນວາ 2017.

ທ່ານນາງໂມ​ກາຣີນີ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ນັ້ນກໍຕາມ ​ໄດ້​ບອກ​ປະຕິເສດ ຕໍ່ທ່ານເນທັນຢາຮູ ​
ໂດຍ​ກ່າວວ່າ ສະ​ຫະພາບຢູ​ໂຣບ ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ​
ວ່າ​ເປັນເມືອງຫຼວງ​ຂອງ​ປະ​ເທດອິສຣາ​ແອ​ລ ຄືກັບ​ທ່ານ​ ທຣຳ.

“ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ ມີ​ພຽງ​ທາງ​ອອກ ​ທີ່​ເປັນຄວາມ​ຈິງ ​ຕໍ່​ບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້​ງລະຫວ່າງ
ອິສຣາ​ແອ​ລ ​ແລະ​ປາ​ແລສ​ໄຕ​ນ໌ ​ແມ່ນ​ບົນ​ພື້ນຖານ ການແກ້ໄຂ ແບບສອງ​ລັດ ໂດຍມີ
ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ​ເປັນເມືອງຫຼວງ​ຂອງທັງອິສຣາ​ແອ​ລ ​ແລະ​ປາ​ແລສ​ໄຕ​ນ໌,” ນັ້ນຄືຄຳເຫັນຂອງ​ທ່ານນາງໂມ​ກາຣີນີ.

ທ່ານນາງ ​ໄດ້​ປະຕິຍານ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​ກັບ​ພາ​ຄີ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ທີ່​ຮວມທັງອີ​ຈິບ​
ແລະຈໍ​ແດນ ຕະຫລອດທັງອິສຣາ​ແອ​ລ ​ແລະ​ປາ​ແລສ​ໄຕ​ນ໌ນຳດ້ວຍ ​ເພື່ອລິເລີ່ມຂັ້ນ
​ຕອນສັນຕິ​ພາບຄືນ​ໃໝ່. “​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ຫຍຸ້ງ ຍາກ​ລຳ​ບອກ
ກໍ​ຕາມ.”

ປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ວລາ​ດິ​ເມຍ​ ປູ​ຕິນ ​ຢູ່​ໃນ​ຄຳ​ຖະ​ແຫຼ​ງ ລະຫວ່າງ ​ການຢ້ຽມ
ຢາມ​ອີ​ຈິບ ​ ​ຍັງ​ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນທີ່ຈະເລີ້ມການ​ເຈລະຈາລະຫວ່າງ
​ປາ​ແລສ​ໄຕ​ນ໌ ​ແລະອິສຣາ​ແອ​ລຄືນໃໝ່ໃນທັນທີ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້​ງທັງໝົດ,
ຮວມທັງຖານະ​ຂອງນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ.

ທ່ານນາງໂມ​ກາຣີນີ ​ໄດ້​ກ່າວວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ຂີ້ຮ້າຍ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້ແມ່ນ​
ການເພີ່ມຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ​ແລະ​ຄວາມເຄັ່ງ​ຕຶງ​ ​ແລະ​ທ່ານ​ນາງ ຍັງໄດ້​ປະນາມ ​
“ໃນທາງທີ່ແຮງທີ່ສຸດ” ຕໍ່ການ​ໂຈມ​ຕີຊາວ​ຢິວ ​ແລະອິສຣາ​ແອ​ລ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່ຕ້ານການ​ຕັດສິນ​ໃຈຂອງ​ທ່ານທຣຳ ​ແມ່ນ​ຍັງ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່ມາຈົນ​ເຖິງ​ວັນ​ຈັນ
​ວານ​ນີ້ ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ ອອກ​ມາ​ຊຸມນຸມປະ​ທ້ວງ ​ໂດຍກຸ່ມ ​ເຮ​ສ​ໂບລາ
​ໃນ​ນະຄອນ​ເບຣຸຕ ປະເທດ​ເລ​ບາ​ນອນ ​ແລະ​ໂຮ​ຮ້ອງ​ວ່າ “ອາ​ເມຣິກາ​ຈົ່ງຕາຍ​ຫູງ
ຕາຍຫ່າ” ແລະ “ອິສຣາ​ແອ​ລ ຈົ່ງຕາຍຫ່າ!” ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ພາກັນ​ຖື​ປ້າຍ “ເຈຣູຊາແລັມ
​ແມ່ນ​ເມືອງຫຼວງ​ຂອງປາ​ແລສ​ໄຕ​ນ໌ຕະຫລອດໄປ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກປະທ້ວງພາກັນຈູດເຜົາຫຸ່ນຈຳລອງຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູຂ້າງນອກ ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນຈັນ, 11 ທັນວາ 2017.
ພວກປະທ້ວງພາກັນຈູດເຜົາຫຸ່ນຈຳລອງຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູຂ້າງນອກ ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນຈັນ, 11 ທັນວາ 2017.

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