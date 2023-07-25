ລັດຖະສະພາຂອງອິສຣາແອລ ອະນຸມັດພາກສ່ວນສຳຄັນ ຂອງການປະຕິຮູບ ລະບົບຍຸຕິທຳ ທີ່ທ່ານເນທັນຢາຮູ ໜຸນຫຼັງ

ລັດຖະສະພາຂອງອິສຣາແອລ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ອະນຸມັດພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງແຜນການປະຕິຮູບລະບົບຍຸຕິທຳ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນທັນຢາຮູ (Benjamin Netanyahu) ຊຶ່ງເປັນຈຸດຊະນວນກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງຫຼາຍເດືອນ.
ການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກກອງປະຊຸມນິຕິບັນຍັດທີ່ດຸເດືອດ ຊຶ່ງສະມາຊິກລັດຖະສະພາຝ່າຍຄ້ານໄດ້ຮ້ອງໂຮວ່າ “ໜ້າອັບອາຍ” ຕໍ່ສຽງສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຫັນດີນຳການປ່ຽນແປງ ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນໄດ້ຍ່າງອອກຈາກສະພາເພື່ອປະທ້ວງ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາທີ່ຍັງເຫຼືອໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 64 ຕໍ່ 0 ສໍາລັບການປ່ຽນແປງຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມອໍານາດຂອງສານ, ຈາກການຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງສານສູງສຸດໃນການຄັດຄ້ານ ການຕັດສິນໃຈຂອງສະພາໄປເປັນການປ່ຽນວິທີການເລືອກຜູ້ພິພາກສາ.
ໃນການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນຈັນນີ້, ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະພາໄດ້ອະນຸມັດບົດບັນຍັດ ທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາ ລົບລ້າງການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ ບົນພື້ນຖານທີ່ອ້າງວ່າ “ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ.” ການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອລັດຖະບານທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນອິສຣາແອລ, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ກ່າວທັນທີທັນໃດ ວ່າຈະຄັດຄ້ານກົດຫມາຍໃຫມ່ໃນສານສູງສຸດແລະມີແຜນການຈະປະທ້ວງຢູ່ຕາມຖະຫນົນຫົນທາງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.