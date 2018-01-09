ກອງທັບຊີເຣຍ ລາຍງານກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີໂດຍ ລູກສອນໄຟຂອງ ອິສຣາແອລ

ກອງທັບຊີເຣຍກ່າວວ່າ ກຳລັງອິສຣາແອລ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຫລາຍລູກ ໃນວັນອັງ
ຄານມື້ນີ້ ເຂົ້າໃສ່ດິນແດນຂອງຊີເຣຍ ຮວມທັງເຂດພາກຕາເວັນອອກ ສຽງເໜືອຂອງ
ນະຄອນດາມັສກັສ.
ກອງທັບຊີເຣຍກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງທຳລາຍລູກສອນໄຟຈຳນວນນຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ຫລາຍໆ
ລູກ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຢູ່ອ້ອມແອ້ມຄ້າຍທະຫານ ຢູ່ເຂດກູເຕເຟ.
ຖະແຫລງການກອງທັບຍັງກ່າວວ່າ ກຳລັງຊີເຣຍໄດ້ຍິງຖືກເຮືອບິນອິສຣາແອລ ລຳນຶ່ງ.
ກອງທັບອິສຣາແອລ ບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບຖະແຫລງການນີ້. ອິສ ຣາແອລ
ໄດ້ທຳການໂຈມຕີເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວຢູ່ໃນຊີເຣຍ ນັບແຕ່ມີການຂັດແຍ້ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ທີ່ໄດ້
ເລີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 2011 ແຕ່ທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ ກຽວກັບການປະຕິບັດງານ
ຂອງຕົນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງການໂຈມຕີທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ໃນ
ຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ແນໃສ່ເປົ້າໝາຍໃສ່ການຂົນສົ່ງອາວຸດ ທີ່ເຊື່ອວ່ານຳໄປສູ່ຄ້າຍ ຂອງກຸ່ມຫົວ
ຮຸນແຮງເຮສໂບລາ ຈາກເລບານອນ.
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