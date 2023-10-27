ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນເສົາ, ໒໘ ຕຸລາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ກອງທະຫານ ດຳເນີນການໂຈມຕີພາກພື້ນດິນ ໃນເຂດກາຊາ ອີກຄັ້ງ

  • ວີໂອເອ
ພາບໜ້າຈໍນີ້ ມາຈາກວີດີໂອແຈກຍາຍໂດຍກອງທັບອິສຣາແອລ ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2023, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ "ການໂຈມຕີແບບກຳນົດເປົ້າໝາຍ" ທາງພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ພ້ອມກັບລົດຖັງ ແລະ ທະຫານລາບ.
ພາບໜ້າຈໍນີ້ ມາຈາກວີດີໂອແຈກຍາຍໂດຍກອງທັບອິສຣາແອລ ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2023, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ "ການໂຈມຕີແບບກຳນົດເປົ້າໝາຍ" ທາງພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ພ້ອມກັບລົດຖັງ ແລະ ທະຫານລາບ.

ກອງທັບ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ກ່າວ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ດຳເນີນການປະຕິບັດການທາງພາກພື້ນດິນ ໃນເຂດກາຊາ ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ​ ບ່ອນ​ທີ່​ກອງ​ກຳລັງ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ​ໄດ້​ທໍາ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງຮາມາສ ເປັນ​ເວລາ​ເກືອບ 3 ອາທິດແລ້ວ.

ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ຫຼື IDF ກ່າວ​ວ່າ ການ​ບຸກໂຈມຕີ ​ຄັ້ງ​ນີ້​ເກີດຂຶ້ນພຽງຊ່ວງ​ເວລາ​ສັ້ນໆ ຂະນະທີ່ພວກ​ລົດ​ຖັງ ​ແລະ​ທະຫານລາບຂອງ​ຕົນ ​ໄດ້ປະທະ​ກັບ​ພວກ​ນັກລົບຫົວ​ຮຸນ​ແຮງຮາມາສ ​ແລະ​ໄດ້ໂຈມ​ຕີອາວຸດ​ຕ້ານ​ລົດ​ຖັງ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຍັງ​ດິນ​ແດນຂອງ​ອິສຣາ​ແອ​ລ.

ການປະຕິບັດງານຂອງ IDF ເຊິ່ງເປັນປະຕິບັດການຄັ້ງທີສອງໃນຮອບຫຼາຍມື້ ແມ່ນເປັນການບຸກເຂົ້າໄປຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ກະກຽມກຳລັງສໍາລັບການບຸກໂຈມຕີທາງພາກພື້ນດິນເຕັມຮູບແບບ ຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອິສ​ຣາ​ແອລ ໄດ້ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ​ໂດຍ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ກຸ່ມຮາມາສ ຈະບໍ່​ສາ​ມາດ​ທຳການໂຈມຕີທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່​ອິສຣາແອລ ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ສັງ​ຫານໝູ່ປະ​ມານ 1,400 ຄົນ​ໃນ ​ວັນ​ທີ 7 ຕຸ​ລາ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພົນລະເຮືອນ.

ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ເຂດ​ກາ​ຊາ​ ມີ​ເຖິງ​ຢ່າງນ້ອຍ 7,000 ຄົນ, ເຊິ່ງສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ແມ່​ຍິງ ແລະ​ເດັກ​ນ້ອຍ, ອີງ​ຕາມ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຂອງເຂດກາຊາ.

ບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວ ການຖິ້ມລະເບີດຂອງອິສຣາແອລ ແລະການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດຂອງກຸ່ມຮາມາສ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ສາມາດເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາໄດ້.

ຢູ່ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ທີ່​ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ (Brussels), ຜູ້ນຳ​ຂອງ 27 ປະ​ເທດ​ອີຢູ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມກັງວົນ​ຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່​ສະຖານະ​ການ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ ​ທີ່​ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ​ຢູ່​ໃນເຂດກາຊາ.

ບັນດາຜູ້ນໍາຢູໂຣບ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ "ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ ແລະບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍຜ່ານມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດ ລວມທັງຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະການຢຸດຊົ່ວຄາວສຳລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານມະນຸດສະທໍາ."

ກອງທັບ​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ໄດ້​ຮຽກຕົວ​ທະຫານກອງໜຸນ 300,000 ຄົນ ​ແລະ​ໄດ້ສົ່ງພວກ​ທະຫານໄປປະການ​ຢູ່​ໃກ້​ເຂດຊາຍ​ແດນ​ກາຊາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG