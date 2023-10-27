ກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ກອງທະຫານ ດຳເນີນການໂຈມຕີພາກພື້ນດິນ ໃນເຂດກາຊາ ອີກຄັ້ງ

ກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່າວໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ດຳເນີນການປະຕິບັດການທາງພາກພື້ນດິນ ໃນເຂດກາຊາ ອີກເທື່ອນຶ່ງ ບ່ອນທີ່ກອງກຳລັງອິສຣາແອລ ໄດ້ທໍາການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ແນເປົ້າໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ເປັນເວລາເກືອບ 3 ອາທິດແລ້ວ.
ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດອິສຣາແອລ ຫຼື IDF ກ່າວວ່າ ການບຸກໂຈມຕີ ຄັ້ງນີ້ເກີດຂຶ້ນພຽງຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ ຂະນະທີ່ພວກລົດຖັງ ແລະທະຫານລາບຂອງຕົນ ໄດ້ປະທະກັບພວກນັກລົບຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ແລະໄດ້ໂຈມຕີອາວຸດຕ້ານລົດຖັງ ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນໄປຍັງດິນແດນຂອງອິສຣາແອລ.
ການປະຕິບັດງານຂອງ IDF ເຊິ່ງເປັນປະຕິບັດການຄັ້ງທີສອງໃນຮອບຫຼາຍມື້ ແມ່ນເປັນການບຸກເຂົ້າໄປຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ກະກຽມກຳລັງສໍາລັບການບຸກໂຈມຕີທາງພາກພື້ນດິນເຕັມຮູບແບບ ຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໂດຍຮັບປະກັນວ່າ ກຸ່ມຮາມາສ ຈະບໍ່ສາມາດທຳການໂຈມຕີທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອິສຣາແອລ ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ຫຼັງຈາກການສັງຫານໝູ່ປະມານ 1,400 ຄົນໃນ ວັນທີ 7 ຕຸລາ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພົນລະເຮືອນ.
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ເຂດກາຊາ ມີເຖິງຢ່າງນ້ອຍ 7,000 ຄົນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ, ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງເຂດກາຊາ.
ບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວ ການຖິ້ມລະເບີດຂອງອິສຣາແອລ ແລະການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດຂອງກຸ່ມຮາມາສ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ສາມາດເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາໄດ້.
ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ (Brussels), ຜູ້ນຳຂອງ 27 ປະເທດອີຢູ ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ສະຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳ ທີ່ຊຸດໂຊມລົງຢູ່ໃນເຂດກາຊາ.
ບັນດາຜູ້ນໍາຢູໂຣບ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ "ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ ແລະບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍຜ່ານມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດ ລວມທັງຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະການຢຸດຊົ່ວຄາວສຳລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານມະນຸດສະທໍາ."
ກອງທັບອິສຣາແອລໄດ້ຮຽກຕົວທະຫານກອງໜຸນ 300,000 ຄົນ ແລະໄດ້ສົ່ງພວກທະຫານໄປປະການຢູ່ໃກ້ເຂດຊາຍແດນກາຊາ.