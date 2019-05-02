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​ການ​ລະ​ນ​ຶກ​ເຖິງວັນ​ໂຮ​ໂລ​ຄອສຕ໌ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ເກີດ​ຂຶ້ນ​ທ່າມ​ກາງ​ການ​ຕ້ານ​ຊາວ​ຢິວ

ປະ​ທານາທິບໍດີ​ຂອງ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທ່ານຣູ​ເວີ​ນ ຣິບ​ລິນ ​ທີ​ບ້ານ​ພັກ​ຂອງ​ເພິ່ນ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ເຈ​ຣູ​ຊາ​ແລັມ ວັນ​ທີ 21 ມັງ​ກອນ 2019.

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ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ​ກຳ​ລັງ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ມື້ນຶ່ງ​ໃນ​ຈຳ​ນວນຫລາຍໆມື້ຂອງວັນທີ່​ໂສກ​ເສົ້າທີ່​ສຸດ​ປະ
​ຈຳ​ປີ​ຂອງ ການ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງວັນ​ໂຮ​ໂລ​ຄອ​ສ​ຕ໌ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍດີທີ່ໄດ້​ເຕືອນ​ລັດ
​ຖະ​ບານວ່າ ​ຢ່າ​ໄດ້ວາງ​ໂຕ​ເສີຍ​ເກີນ​ໄປ​ກັບ​ຊາວ​ຢູ​ໂຣບ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ.

ທ່ານ​ຣູ​ເວີນ ຣິບ​ລິນ ກ່າວ​ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ພຸດ​ວາ​ນີ້​ວ່າ “ແນວ​ຄິດຂອງ​ການມີ​ອຳ​ນາດ
ທີ່​ຂາວ​ສະ​ອາດ​ຂອງ​ຊາດ ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ຜິວ​ພັນ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕ້ານ​ຢິວ ຈາກ​ຊ້າຍ ແລະ
​ຂວາ ​ກຳ​ລັງ​ປົກ​ຄຸມ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ຢູ​ໂຣບ.”

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທ່ານ​ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ໄດ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​
ນຳ​ຈາກ​ຮັງ​ກາ​ຣີ ລິີທົວ​ເນຍ ແລະ​ໂປ​ແລນ ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ ໄດ້​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສຸ​ສານ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ Yad Vashem Holocaust ຂອງ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ແຕ່​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂວາ​ຈັດ ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້
​ກ່າວ​ຫາ ​ວ່າບໍ່​ຫົວ​ຊານຳ​ບົດ​ບາດ​ຂອງປະ​ເທດ​ຊາດຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃນ​ການ​ຂ້າ​ລ້າງຜານ
​ຊາວ​ຢິວ​ ລະ​ຫວ່າງ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ.

ທ່ານ​ຣິບ​ລິນ ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່​ແມ່ນ​ທຸກໆພັກ​ຝ່າຍ​ຂວາໃນ​ຢູ​ໂຣບ​ຈະເຊື່ອ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​
ຄົນ​ເຂົ້​າ​ເມືອງ ຫຼື​ປ້ອງ​ກັນ​ນິ​ໄສ​ທີ່​ປຽບ​ເໝືອນ​ບໍ່​ໄດ້​ທີ່​ຕ້ານ​ຊາວ​ຢິວ ຫຼື​ແບ່ງ​ແຍກ​ຜິວ​ພັນ.
ແຕ່​ວ່າ​ກຳ​ລັງ​ການ​ເມືອງ​ບ່ອນ​ທີ່​ຕ້ານ​ຊາວ​ຢິວ ແລະຜິວ​ພັນນັ້ນ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ພາ​ສາ​
ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແນວ​ຄິດ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້.

ທ່າ​ນ​ຣີ​ລິນໄດ້​ກ່າວ​ເພີິ້​ມ​ວ່າ ການ​ເມືອງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ຍົກ​ໂທດ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເມີນ​ເສີຍ​ກັບ
​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ດັດ​ແປງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮ​ໂລ​ຄອດ​ຕ໌.

ທ່ານ​ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ຕ້ານ​ຊາວ​ຢິວ​ຈາກ​ທຸກ​ທິດ​ທາງ ຈາກ​ຂວາ ຊ້າຍ
ແລະ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ອິ​ສ​ລາມ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດຕໍ່​ການ​ໂ​ຈມ​ຕີ​ທີ່​ຮ້າຍ​ກາດຕໍ່ບັນ​
ດາ​ວັດ ແລ​ະ​ທຳລາຍ​ສຸ​ສານ​ຊາວ​ຢິວ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ປະ​ນ​າມ​ບົດ​ບັນ​ນາ​ທິ​ການ​ຫວ່າງ​ມໍໆ​ມາ​ນີ້ ​ທີ່​ເປັນ​ຮູບ​ກາ​ຕູນ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ບັບ​
ສາ​ກົນ ​ຂອງ​ໜັງ​ສື​ພິມ​ນິວຢອກໄທມ໌ ທີ່​ແຕ້ມ​ຮູບ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ຢິວ​ໃສ່​ໝວກ​ປົກ
​ກະ​ມ່ອມ ນຳ​ພາ​ທ່ານ​ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ທີ່​ໄດ້​ແຕ້ມ​ເປັນ​ໝາມີ​ເຊືອກ​ມັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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