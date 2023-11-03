ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຢູ່ໃນອິສຣາແອລ ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງອິສຣາແອລ ປິດລ້ອມເມືອງກາຊາ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງ ອິສຣາແອລ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທະຫານອິດສຣາແອລ ໄດ້ປິດລ້ອມເມືອງກາຊາ. ຄາດກັນວ່າ ນັກການທູດລະດັບສູງຂອງສະຫະລັດ ຈະກົດດັນລັດຖະບານອິສຣາແອລ ໃຫ້ຢຸດຊົ່ວຄາວການບຸກໂຈມຕີໃນເຂດ ກາຊາ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ສາມາດເຂົ້າໄປ ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວໄດ້. ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ພົບປະກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນທັນຢາຮູ ແລະສະມາຊິກຄະນະລັດຖະບານ ໃນວັນສຸກນີ້.
ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງທະຫານບົກຂອງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ປິດລ້ອມເມືອງ ກາຊາ ທ່າມກາງຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດ ເພື່ອຍຸຕິຊົ່ວຄາວ ການສູ້ລົບກັບກຸມຮາມາສ ແລະວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳຢູ່ໃນເຂດ ກາຊາ ທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ຢຸດຊົ່ວຄາວເພື່ອມະນຸດສະທຳ” ໃນສົງຄາມລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ. “ການຢຸດຊົ່ວຄາວໝາຍເຖິງການໃຫ້ເວລາເພື່ອເອົານັກໂທດອອກໄປ. ຈົ່ງໃຫ້ເວລາ,” ທ່ານກ່າວ.
ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ຈັບຕົວປະກັນຫຼາຍກວ່າ 240 ຄົນ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີ ອິສຣາແອລ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1,400 ຄົນ. ອິສຣາແອລໄດ້ປະກາດສົງຄາມກັບກຸ່ມ ຮາມາສ ຫຼັງການໂຈມຕີ ແລະໄດ້ຖິ່ມລະເບີດໃສ່ເຂດກາຊາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼາຍພັນຄົນ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ບໍລິຫານໂດຍ ກຸ່ມຮາມາສ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍ 9,000 ຄົນແລ້ວ.
ຄົນຕ່າງປະເທດກຸ່ມທຳອິດ ທີ່ຕິດຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນສົງຄາມ ກໍໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າໄປໃນອີຈິບ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ. ແລະຈຳນວນທີ່ເຫຼືອຕື່ມອີກ ກໍໄດ້ອອກໄປ ໃນວັນພະຫັດ.