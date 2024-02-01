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ກອງ​ກຳ​ລັງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໂຈມ​ຕີ​ພາກ​ເໜືອ ແລະ ໃຕ້​ຂອງ​ເຂດ ກາ​ຊາ ທ່າມ​ກາງ​ການ​ຜັກ​ດັນ​ຄັ້ງ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ຢຸດ​ການ​ຕໍ່​ສູ້

  • ວີໂອເອ
ລົດ​ຖັງ​ຕໍ່​ສູ້​ຂອງກອງ​ທັບ​ບົກ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຢູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຕາມ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ແລະ ເຂດ​ກາ​ຊາ, 31 ມັງ​ກອນ, 2024.
ລົດ​ຖັງ​ຕໍ່​ສູ້​ຂອງກອງ​ທັບ​ບົກ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຢູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຕາມ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ແລະ ເຂດ​ກາ​ຊາ, 31 ມັງ​ກອນ, 2024.

ທ່າມ​ກາງ​ການ​ຜັກ​ດັນ​ຈາກ​ສາ​ກົນ ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຄັ້ງໃໝ່​ໃນ​ເຂດ​ກາ​ຊາ, ກອງ​ກຳ​ລັງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ ແລະ ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ກາ​ຊາ ເມື່ອ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ລວມ​ມີ​ເມືອງ ກາ​ຊາ, ບ່ອນ​ທີ່​ກອງ​ທັບ​ກ່າວ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ຮາ​ມາ​ສ 15 ຄົນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຢູ່​ພື້ນ​ດິນ.

ໃນ​ເມືອງ ຄານ ຢູ​ນິ​ສ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຕົວ​ເມືອງຫຼັກ​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ກາ​ຊາ ນັ້ນ, ຜູ້​ເຫັນ​ເຫດ​ການຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຢ່າງ​ໜັກ​ນອກ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດຫຼາຍ​ຄັ້ງ. ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພື່ອ​ຊາວ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ດ້ວຍ​ການ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ທີ່​ດຸ​ເດືອນ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ, ປະ​ຊາ​ຊົນ 184,000 ຄົນ​ໄດ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ວັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ແລະ ໄດ້ຫຼົບ​ໜີ​ໄປ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ເມ​ດີ​ເທີ​ເຣ​ນຽນ.

ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຮາ​ມາ​ສໃນ​ເຂດ ກາ​ຊາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ຕົວ​ເລກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕອບ​ໂຕ້​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 26,900 ຄົນ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ລວມ​ມີ​ທັງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ແລະ ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ.

ຊາວ​ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ທີ່ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ພາ​ກັນຫຼົບ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ເມືອງ ຄານ ຢູ​ນິ​ສ ຍ້ອ​ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຢູ່​ພື້ນ​ດິນ​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ. 31 ມັງ​ກອນ, 2024.
ຊາວ​ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ທີ່ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ພາ​ກັນຫຼົບ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ເມືອງ ຄານ ຢູ​ນິ​ສ ຍ້ອ​ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຢູ່​ພື້ນ​ດິນ​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ. 31 ມັງ​ກອນ, 2024.

ຫົວ​ໜ້າ​ກຸ່ມ ຮາ​ມາ​ສ ທ້າວ ອິ​ສ​ເມ​ລ ຮາ​ນິ​ເຢ ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ໄຄ​ໂຣ ຂອງ ອີ​ຈິບ ເພື່ອ​ປຶ​ກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຢຸດ​ຍິງ, ເຊິ່ງ​ຈະ​ລວມ​ມີ​ທັງ​ການ​ຢຸດ​ຕໍ່​ສູ້​ໃນ ກາ​ຊາ ແລະ ປ່ອຍ​ຕົວ​ປະ​ກັນ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຮາ​ມາ​ສ.

ທ້າວ ຮາ​ນິ​ເຢ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ກຸ່ມ​ຮາ​ມາ​ສ ໄດ້​ສຶກ​ສາ​ແຜນ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ ແລະ ໄດ້​ເນັ້ນ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຢືນ​ຢັດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ຖາ​ວອນ ແລະ ການ​ຖອນ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ອອກ​ຈາກ​ເຂດ ກາ​ຊາ.

ທ້າວ ຮາ​ນິ​ເຢ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​ແມ່ນ​ສິ້​ນ​ສຸດ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ທີ່ບໍ່​ເປັນ​ທຳ​ຕໍ່ ກາ​ຊາ ແລະ ຖອນ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຄອບ​ຄອງ​ອອກ​ໄປ​ທັງ​ໝົດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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