ເນຕັນຢາຮູ: ອິສຣາແອລ 'ພຽງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນ' ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີ ຂອງກຸ່ມຮາມາສ

ອິສຣາແອລ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ກອງທັບຂອງຕົນໄດ້ໂຈມຕີຫລາຍຮ້ອຍເປົ້າໝາຍ ຢູ່ໃນແຫລມກາຊາໃນຕອນຂ້າມຄືນ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫລັງຈາກນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳລັງປະເທດຂອງທ່ານ “ພຽງແຕ່ຫາກໍເລີ້ມ” ເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານຄືນ ພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ.
ໂຄສົກຂອງກອງທັບ ທ່ານຣິເຈີດ ເຮັກ (Richard Hecht) ສົບຂອງພວກນັກລົບຮາມາສ 1,500 ຄົນ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນດິນແດນອິສຣາແອລ ຫຼັງຈາກການບຸກເຂົ້າໄປຂອງພວກເຂົາໃນວັນເສົາແລ້ວ ແລະບໍ່ມີພວກຫົວຮຸນແຮງຄົນໃດໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນນັບແຕ່ວັນຈັນນີ້ເປັນຕົ້ນມາ.
ບັນດາເປົ້າໝາຍຫລ້າສຸດຂອງການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໄດ້ຮວມທັງຄຸ້ມຣີມາລ ຢູ່ໃນເມືອງກາຊາ ບ້ານເຮືອນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີຮາອາສ ແລະຕຶກລັດຖະບານ.
“ອັນທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດຕໍ່ສັດຕູຂອງພວກເຮົາ ໃນຫລາຍມືີ້ຈະມາເຖິງນີ້ຈະມີສຽງດັງກ້ອງຢູ່ກັບເຂົາເຈ້າເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວຄົນ” ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້.
ກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ລະດົມທະຫານກອງໜຸນ 300,000 ຄົນ ກ່ອນໜ້າ “ດຳເນີນການສູ້ລົບ” ໃນການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ ທີ່ບໍ່ຄາດຝັນໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ໂດຍຮາມາສ ໄດ້ບຸກເຂົ້າສູ່ດິນແດນຂອງອິສຣາແອລ ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນແຫລມກາຊາ.
ໂຄສົກຮາມາສ ຄົນນຶ່ງໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ພວກນັກລົບເຂົາເຈົ້າຈະສັງຫານນຶ່ງຂອງໂຕປະກັນຈຳນວນປະມານ 150 ພົນລະເຮືອນທີ່ຖືກຄຸມຂັງທຸກ ເວລາໃດທີ່ອິສຣາແອລ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພົນລະເຮືອນເຂດກາຊາປາດສະຈາກການເຕືອນ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອິສຣາແອລ ທ່ານຢອຍ ກາລັນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະ ແຫລງການຜ່ານທາງວີດີໂອວ່າ ອິສຣາແອລຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ປິດລ້ອມເຂດກາຊາທັງໝົດ” ຕັດດິນແດນປາແລສໄຕນ໌ ອອກຈາກການສົ່ງໄຟຟ້າໃຊ້ ອາ ຫານ ນໍ້າ ແລະແກັສ ໄປໃຫ້.
ຄຳຖະແຫງເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ພາໃຫ້ມີການເຕືອນຈາກບັນດາກຸຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທີ່ກ່າວວ່າ ການລົງໂທດຕໍ່ກຸ່ມຂອງຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ຈະເປັນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດ.