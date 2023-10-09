ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງໃສ່ເປົ້າໝາຍກຸ່ມ ຮາມາສ ໃນເຂດ ກາຊາ, ໃນຂະນະທີ່ກອງທະຫານ ອິສຣາແອລ ໄດ້ທຳການປະຕິບັດການເພື່ອຂັບໄລ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ທີ່ຍັງຕໍ່ສູ້ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ອິສຣາແອລ.
ໂຄສົກກອງທັບ ອິສຣາແອລ ພັນໂທ ຣິເຈີດ ເຮັກທ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າການຕໍ່ສູ້ແມ່ນຍັງດຳເນີນຢູ່ໃນ 7 ຫາ 8 ບ່ອນໃນ ອິສຣາແອລ ແລະ ວ່າມັນຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ເພື່ອຂັບໄລ່ການບຸກລຸກທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.
ໂຄສົກອີກຄົນນຶ່ງ ພັນໂທ ໂຈນາທານ ຄອນຣິຄັສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລ ໄດ້ເອີ້ນທະຫານເສີມມາຕື່ມອີກ 100,000 ຄົນ.
ທ່ານ ຄອນຣິຄັສ ໄດ້ກ່າວໃນວິດີໂອທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນ X ວ່າ “ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໃນຕອນທ້າຍຂອງສົງຄາມນີ້, ກຸ່ມ ຮາມາສ ຈະບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງທະຫານເພື່ອຂົ່ມຂູ່ພົນລະເຮືອນ ອິສຣາແອລ ອີກຕໍ່ໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງຈະຮັບປະກັນວ່າກຸ່ມ ຮາມາສ ຈະບໍ່ສາມາດປົກຄອງເຂດ ກາຊາ ໄດ້ອີກ.”
ທ່ານ ຄອນຣິຄັສ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຈີຂອງກຸ່ມ ຮາມາສ ໃສ່ເຂດຕ່າງໆຂອງ ອິສຣາແອລ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບເຂດ ກາຊາ ປະກອບມີພວກຫົວຮຸນແຮງປະມານ 1,000 ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ ອິສຣາແອລ. ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນ ແລະ ທະຫານ 700 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 2,100 ຄົນ.
ທ່ານ ຄອນຣິຄັສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຫັນໄດ້ຊັດວ່າມັນເປັນວັນທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ ອິສຣາແອລ.”
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວວ່າປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນແມ່ນລວມຢູ່ໃນຜູ້ເສຍຊີວິດນັ້ນ, ແລະ ວ່າຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດແມ່ນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ທ່ານ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມລາຍງານຈາກບັນດາຜູ້ນຳດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ວ່າ “ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້ຈາກກຸ່ມ ຮາມາສ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ພົນລະເຮືອນຜູ້ບໍລິສຸດ, ເດັກນ້ອຍ, ຄອບຄົວ, ຜູ້ອາວຸໂສ ແມ່ນຮຸນແຮງຫຼາຍ ແລະ ໂສກເສົ້າເປັນຢ່າງຍິ່ງ.