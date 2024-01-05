ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິສຣາແອລ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ປະກາດແຜນການກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນໃໝ່ຂອງສົງຄາມ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ຮວມທັງຍຸດທະສາດໃນການໂຈມຕີແບບມີເປົ້າໝາຍເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງເຂດດັ່ງກ່າວ.
“ຢູ່ໃນພາກເໜືອເຂດກາຊາ ພວກເຮົາຈະຫັນປ່ຽນ ໄປສູ່ວິທີການສູ້ລົບແບບໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ ໃນການບັນລຸທາງທະຫານ ຢູ່ທາງພາກພື້ນດິນ” ຫ້ອງການຂອງທ່ານໂຢອາບ ກາແລນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິສຣາແອລ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
ກົນລະຍຸດທີ່ກຳນົດໄວ້ແມ່ນຮວມທັງການບຸກກວດຄົ້ນ ທຳລາຍອຸໂມງ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະທາງພາກພື້ນດິນແລະການປະຕິບັດງານຂອງກຳລັງພິເສດ ທ່ານກາແລນກ່າວ.
ອິສຣາແອລ ເລີ້ມການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ ເພື່ອກຳຈັດກຸ່ມຮາມາສໃຫ້ສິ້ນຊາກ ຫຼັງຈາກພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມຮາມາສໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນພາກໃຕ້ອິສຣາແອລເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາຜ່ານມາ. ອິສຣາແອລກ່າວວ່າມີປະມານ 1,200 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍ ແລະປະມານ 240 ຄົນຖືກຈັບໄປເປັນໂຕປະກັນ ໃນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ. ໂຕປະກັນຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕໂດຍທີ່ຍັງເຫຼືອປະມານ 130 ຄົນຍັງຖືກຈັບຢູ່ໃນເຂດກາຊາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງເຂດກາຊາກ່າວວ່າ ມີຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຫຼາຍກວ່າ 22,400 ຄົນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເສຍຊີວິດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ ໃນການບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານຂອງອິສຣາແອລຕໍ່ເຂດກາຊາ.