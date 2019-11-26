ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງອິສຣາແອລ ທ່ານອາວີໃຈ ແມນແດລບລິຕ (Avichai Mandelblit) ກ່າວວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ສາມາດຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຕໍ່ໄປໄດ້ ໃນຖານະເປັນ ຫົວໜ້າລັດຖະບານ ເຖິງແມ່ນຫຼັງຈາກ ທ່ານໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ກໍຕາມ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄະນະລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ຫຼັງຈາກມີການຟ້ອງຮ້ອງ ອີງຕາມກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
ທ່ານ ແມນແດລບລິຕ ກ່າວວ່ວາ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ສາມາດດຳລົງຕຳແໜ່ງຕໍ່ໄປໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ທ່ານຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ ແລະ ການຂໍອຸທອນທັງໝົດຂອງທ່ານນັ້ນ ແມ່ນໝົດສິ້ນແລ້ວ.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ກຳລັງປະເຊີນກັບການກົດດັນ ຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານ ໃຫ້ທ່ານລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຫຼັງຈາກ ທ່ານແມນແດລບລິຕ ໄດ້ປະກາດການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ຖືກຟ້ອງໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ວ່າ ຮັບເອົາເງິນສົດ ຫຼາຍຮ້ອຍພົນໂດລາ ຢາສູບຊິກາຣ ເຫຼົ້າແຊມເປນ ແລະເຄື່ອງເພັດພອຍ ຈາກພວກເພື່ອນມະຫາເສດຖີພັນລ້ານ ໃນການແລກປ່ຽນ ກັບການໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດແບບສ່ວນຕົວ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ການຊ່ອຍເຫຼືອເພື່ອນເສດຖີຄົນນຶ່ງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການລາຍງານທີ່ດີໃນໜັງສືພິມ.
ທ່ານຍັງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໃຫ້ສິດທິພິເສດ ແກ່ບັນນາທິການຂອງໜັງສືພິມ ເພື່ອທີ່ທ່ານນາຍົກເອງ ຈະໄດ້ຮັບການລາຍງານຕ່າງໆ ທີ່ອອກມາໃນແງ່ບວກ.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ໃຫ້ຄຳປະຕິຍານວ່າ ທ່ານຈະລາອອກ ໂດຍເອີ້ນການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວວ່າ “ເປັນການຍຶດອຳນາດ” ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຝ່າຍຂວາ.
ທ່ານ ແມນແດລບລິຕ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການມີເຫດຈູງໃຈທາງດ້ານການເມືອງ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດອີງຕາມຕົວບົດກົດໝາຍ.
ບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຊາວອິສຣາແອລທັງຫຼາຍ ກຳລັງປະເຊີນກັບ ການເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະມີການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ຄັ້ງທີ 3 ໃນປີນີ້.