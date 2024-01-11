ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ສັງຫານປະຊາຊົນຫຼາຍສິບຄົນ ໃນພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ຂອງແຫຼມກາຊາ

ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຫລາຍສິບຄົນ ຢູ່ແຫຼມກາຊາ ໃນຂະນະທີ່ມີການໂຈມຕີທາງທະຫານຄັ້ງໃໝ່ ໃສ່ທາງພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ.
ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ທໍາໂຈມຕີເປົ້າໝາຍ 150 ແຫ່ງ ຢູ່ບໍລິເວນ ມາກາຊີ (Maghazi) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກກາງ ຂອງເຂດກາຊາ ແລະໃນຂົງເຂດ ຄານ ຢູນິສ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງດິນແດນທີ່ຖືກປິດລ້ອມປາແລັສໄຕນ໌, ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ຖືກສັງຫານນັ້ນວ່າ ເປັນ "ພວກກໍ່ການຮ້າຍ."
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ປົກຄອງໂດຍກຸ່ມຮາມາສຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 70 ຄົນ ແລະມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການໂຈມຕີໃນຕອນກາງຄືນທີ່ຜ່ານມາອີກ 130 ຄົນ. ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງ ລະ ຫວ່າງພົນລະເຮືອນ ແລະ ນັກຕໍ່ສູ້ໃນຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຂອງຕົນເຫຼົ່ານັ້ນ.
ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ນີ້ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ສືບຕໍ່ການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນພາກພື້ນ ທ່າມກາງການເດີນທາງໄປມາລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດຕ່າງໆກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຫລາຍຢ່າງ, ລວມທັງຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສົງຄາມແຜ່ລາມອອກໄປ.
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