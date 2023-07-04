ອິສຣາແອລ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ໃສ່ຖານທີ່ໝັ້ນຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງໃນຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນທີ່ຖືກຍຶດຄອງ ຫຼື West Bank ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້, ດ້ວຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ປາແລັສໄຕນ໌ ກ່າວວ່າມີຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກ 100 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ກອງທັບຂອງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຕອນກາງຄືນໃສ່ສູນອົບພະຍົບ ເຈນິນ, ໂຈມຕີສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ “ສູນບັນຊາການສາມັກຄີ” ຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ. ກອງທະຫານ ອິສຣາແອລ ແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ສູນດັ່ງກ່າວໃນຕອນກາງເວັນ ໃນການປະຕິບັດການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ເຂດ ເວັສແບັ້ງ ໃນຮອບດົນກວ່ານຶ່ງປີ.
ຄວັນດຳໄດ້ປິວຂຶ້ນຈາກຖະໜົນທີ່ແອອັດຂອງສູນທີ່ວ່ານັ້ນ, ພ້ອມກັບມີສຽງປືນຍິງກັນ ແລະ ໂດຣນບິນຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ. ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າໄຟຟ້າແມ່ນຖືກຕັດຢູ່ໃນບາງພາກສ່ວນ, ແລະ ລົດປັບໜ້າດິນທະຫານ ໄດ້ແລ່ນກວາດໄປໃນຖະໜົນທີ່ແຄບ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕຶກອາຄານໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເປີດທາງໃຫ້ກອງກຳລັງ ອິສຣາແອລ.
ປາແລັສໄຕນ໌, ເຊິ່ງມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ຈໍແດນ ແລະ ອີຈິບ ແລະ ອົງການການຮ່ວມມືອິສລາມທີ່ມີສະມາຊິກ 57 ປະເທດໄດ້ກ່າວປະນາມຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ.
ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງຕິດຕາມຄວາມຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ວ່າມັນ “ຈຳເປັນທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນ.” ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າການຕໍ່ສູ້ໄດ້ນັ້ນຢ້ຳໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນສຳລັບກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອິສຣາແອລ ແລະ ປາແລັສ ໄຕນ໌ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອນຳເອົາສັນຕິພາບກັບຄືນມາ.
ການໂຈມຕີສູນອົບພະຍົບ ເຈນິນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບການຕອບໂຕ້ທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງໃສ່ປະຊາຊົນ ອິສຣາແອລ ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງນຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ສັງຫານ 4 ຄົນໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ສູນ ເຈນິນ ໄດ້ເປັນຈຸດສູນກາງຂອງຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງຊາວ ອິສຣາແອລ ແລະ ປາແລັສໄຕນ໌ ນັບຕັ້ງແຕ່ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປີ 2022.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ໂຢອາຟ ກາລແລ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າການປັດຕິບັດການນັ້ນແມ່ນ “ການດຳເນີນການດັ່ງທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້,” ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າເວລາໃດມັນຈະສິ້ນສຸດ.