ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ການດໍາເນີນງານດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນຂົງເຂດກາຊາ ແມ່ນ 'ເປັນໄປບໍ່ໄດ້'

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ບັນດາຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມແຈກ ຢາຍ ຫຼື ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳຢູ່ໃນແຫຼມກາຊາ ກຳລັງປະເຊີນ ກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກໍາລັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ.
ໃນການສະແດງຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ລັດນິວຢອກ, ໂຄສົກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານສເຕຟານ ດູຈາຣິກ (Stephane Dujarric) ກ່າວວ່າ ຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການປະທະກັນທີ່ຍັງຄົງດຳເນີນຢູ່ນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຜັກດັນໃຫ້ມີການຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທຳຊໍ້າ ແລ້ວຊໍ້າອີກ.
ທ່ານ ດູຈາຣິກ ກ່າວວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ, ມີລົດບັນທຸກຫຼາຍຄັນທີ່ແລ່ນຜ່ານຈາກ ອິສຣາແອລ ເຂົ້າສູ່ເຂດກາຊາ. ສະຖານະການໃນກາຊາຄື ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ ອະທິບາຍ ມັນມີຫຼາຍໆອັນ, ສໍາລັບພວກເຮົາແລ້ວ ມັນເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ ທີ່ຈະດໍາເນີນງານທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ. ມັນຍັງຄົງມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນເກີດ ຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມີການລະເມີດກົດຫມາຍ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຕ່າງໆ. ການປະສານງານທີ່ບໍ່ພຽງພໍກ່ຽວກັບຈຸດສິ້ນສຸດດ້ານຄວາມປອດໄພ, ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຄວາມຂັດແຍ້ງກັບອິສຣາແອລ. ພວກເຮົາໄດ້ວາງແຜນສໍາລັບ ສິ່ງທ້າທາຍທັງຫມົດ. ນັ້ນບໍ່ສາມາດຢຸດພວກເຮົາຈາກການດໍາເນີນງານໄດ້.”
ອິສຣາແອລກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໂດຍແນເປົ້າໃສ່ຖານອາວຸດຂອງກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ເລບານອນ ແລະໄດ້ສະກັດລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກທີ່ຍິງຈາກ ເລບານອນ ໄປສູ່ ອິສຣາແອລ.
ກອງທັບອິສຣາແອລຍັງໄດ້ລາຍງານການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງໃໝ່ໃສ່ເມືອງ ຄານ ຢູນິສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ, ເຊັ່ນດຽວກັບການປະຕິບັດງານທາງບົກຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ ແລະທາງທິດເໜືອຂອງເຂດກາຊາ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງກຸ່ມຮາມາສໃນເຂດກາຊາ ລາຍງານໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 76 ຄົນໃນການຕໍ່ສູ້ຂອງອິສຣາແອລ, ໂດຍຢ່າງໜ້ອຍແລ້ວ ມີປະຊາຊົນເສຍຊີວິດ 29,954 ຄົນ, ແລະ ມີຜູ້ບາດເຈັບ ອີກ 70,325 ຄົນ ນັບແຕ່ສົງຄາມເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນ ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ.
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