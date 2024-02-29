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ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ການດໍາເນີນງານດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນຂົງເຂດກາຊາ ແມ່ນ 'ເປັນໄປບໍ່ໄດ້'

  • ວີໂອເອ
ປະຊາຊົນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ກໍາລັງກວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍ ເນື່ອງຈາກການຖິ້ມລະເບີດຂອງອິສຣາແອລ ໃສ່ໝູ່ບ້ານຂອງຊາວເລບານອນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເມືອງ ເຄີເບັດ ໂຊມ (Kherbet Selm) ໃກ້ກັບບໍລິເວນຊາຍແດນ, ວັນທີ 28 ກຸມພາ 2024.
ປະຊາຊົນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ກໍາລັງກວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍ ເນື່ອງຈາກການຖິ້ມລະເບີດຂອງອິສຣາແອລ ໃສ່ໝູ່ບ້ານຂອງຊາວເລບານອນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເມືອງ ເຄີເບັດ ໂຊມ (Kherbet Selm) ໃກ້ກັບບໍລິເວນຊາຍແດນ, ວັນທີ 28 ກຸມພາ 2024.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ບັນດາຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມແຈກ ຢາຍ ຫຼື ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳຢູ່ໃນແຫຼມກາຊາ ກຳລັງປະເຊີນ ກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກໍາລັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ.

ໃນການສະແດງ​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່ລັດ​ນິວຢອກ, ​ໂຄສົກອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທ່ານສເຕຟານ ດູຈາຣິກ (Stephane Dujarric) ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ອັນຕະລາຍ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໂດຍ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ທີ່​ຍັງຄົງດຳ​ເນີນ​ຢູ່ນີ້ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ ຜັກດັນໃຫ້ມີການ​ຢຸດ​ຍິງ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳຊໍ້າ ແລ້ວຊໍ້າອີກ.

ທ່ານ ດູຈາຣິກ ກ່າວວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ, ມີລົດບັນທຸກຫຼາຍຄັນທີ່ແລ່ນຜ່ານຈາກ ອິສຣາແອລ ເຂົ້າສູ່ເຂດກາຊາ. ສະຖານະການໃນກາຊາຄື ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ ອະທິບາຍ ມັນມີຫຼາຍໆອັນ, ສໍາລັບພວກເຮົາແລ້ວ ມັນເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ ທີ່ຈະດໍາເນີນງານທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ. ມັນຍັງຄົງມີ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ເກີດ ຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມີ​ການ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ຫມາຍ ​ແລະ​ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຕ່າງໆ​. ການປະສານງານທີ່ບໍ່ພຽງພໍກ່ຽວກັບຈຸດສິ້ນສຸດດ້ານຄວາມປອດໄພ, ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຄວາມຂັດແຍ້ງກັບອິສຣາແອລ. ພວກເຮົາໄດ້ວາງແຜນສໍາລັບ ສິ່ງທ້າທາຍທັງຫມົດ. ນັ້ນບໍ່ສາມາດຢຸດພວກເຮົາຈາກການດໍາເນີນງານໄດ້.”

ອິສຣາແອລກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໂດຍແນເປົ້າໃສ່ຖານອາວຸດຂອງກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ເລບານອນ ແລະໄດ້ສະກັດລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກທີ່ຍິງຈາກ ເລບານອນ ໄປສູ່ ອິສຣາແອລ.

ກອງທັບ​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ຍັງ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດຄັ້ງ​ໃໝ່​ໃສ່​ເມືອງ ຄານ ຢູນິສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ເຂດ​ກາຊາ, ​ເຊັ່ນ​ດຽວກັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ທາງບົກຢູ່​ໃນ​ຂົງເຂດ​ນັ້ນ ​ແລະ​ທາງທິດ​ເໜືອ​ຂອງເຂດ​ກາຊາ.

ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຂອງ​ກຸ່ມຮາມາສໃນ​ເຂດກາຊາ ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ມີ​ຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງ​ໜ້ອຍ 76 ຄົນໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ຂອງ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອລ, ໂດຍຢ່າງ​ໜ້ອຍແລ້ວ ​ມີປະຊາຊົນເສຍຊີວິດ 29,954 ຄົນ, ​ແລະ ມີຜູ້ບາດເຈັບ ອີກ 70,325 ຄົນ ນັບ​ແຕ່​ສົງຄາມ​ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ.

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