ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນທັນຢາຮູ ຊຶ່ງໄດ້ຕັດການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມວໍຊິງຕັນໃຫ້ສັ້ນລົງເພື່ອຮັບມືກັບການໂຈມຕີໂດຍຈະຫຼວດ ໃສ່ເຂດກາຊາ, ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງໃຫຍ່ ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງຈາກປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ອອກເດີນທາງກັບປະເທດ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ໂດຍທີ່ທ່ານເນທັນຢາຮູ ມອງເບິ່ງ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດທີ່ໃຫ້ຮັບ ຮູ້ອະທິປະໄຕຂອງອິສຣາແອລໃນ ເຂດພູພຽງໂກລານ ຫຼື (Golan Heights).
“ນີ້ແມ່ນການຈັດແຈງທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນມາດົນນານແລ້ວ. ມັນຄວນທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນຫຼາຍໆທົດສະວັດມາແລ້ວ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານເນທັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການລົງນາມຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະທາງທະຫານ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງສັດຕະວັດມາແລ້ວນັ້ນກາຍເປັນໄຊຊະນະທາງດ້ານການທູດ.
ຜູ້ນຳອິສຣາແອລ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະຍຶດເອົາເຂດຮາບທີ່ສູງນີ້ ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ຍອມແພ້.”
ເຊີນຊົມ: ການປະກາດຂອງທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບເຂດພູພຽງໂກລານ
ການປະກາດດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ທ່ານເນທັນຢາຮູ ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບການທ້າທາຍຢ່າງແຂງຂັນກວ່າທີ່ຄາດຄິດໄວ້ໃນການເລືອກຕັ້ງເພື່ອ ຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກຕຳຫຼວດ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ແນະນຳ ໃຫ້ຟ້ອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ໃນຂໍ້ຫາຮັບເງິນສິນບົນ, ສໍ້ໂກງ ແລະລະເມີດສັນຍາ.
ດຳລັດຂອງທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບເຂດພູພຽງໂກລານ (Golan Heights) ແມ່ນ “ເປັນການ
ຈະແຈ້ງໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ທ່ານເນທັນຢາຮູ ໄດ້ຮັບເລືອກຄືນອີກ ບໍ່ວ່າດ້ວຍ
ວິທີໃດ ແລະຖ້າຫາກວ່າ ປາດສະຈາກທ່ານເນທັນຢາຮູແລ້ວນັ້ນ, ພັນທະມິດລະຫວ່າງ
ສະຫະລັດ ກັບອິສຣາແອລ ຈະບໍ່ເປັນຄືເກົ່າ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ກໍຈະບໍ່ແປກໃຈ ທີ່ຖ້າ
ຫາກວ່າ ເລື້ອງນີ້ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກຮັບເລືອກຄືນອີກນັ້ນ ຂໍ້ຫາໃນການ
ຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ ຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທ່ານ Zena Agha, ເຈົ້າໜ້າທີ່
ດ້ານນະໂຍບາຍສະຫະລັດຂອງຕາໜ່າງ ສະຖາບັນ Al-Shabaka, ຊຶ່ງເປັນຕາໜ່າງ
ນະໂຍບາຍຂອງປາແລສໄຕນ໌ທີ່ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອໄວ້.
ຊີເຣຍ ເອີ້ນການປະກາດຂອງທ່ານທຣຳ ຕໍ່ພູພຽງໂກລານ ນີ້ວ່າເປັນການໂຈມຕີຕໍ່
ອະທິປະໄຕ ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຕົນ.
ໃນການອອກຄວາມເຫັນຕໍ່ລາຍການໂທລະພາບຂອງຊີເຣຍ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ
ປະເທດວາລິດ ອາລ-ໂມອາລແລັມ (Walid al-Moallem) ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເອົາບາດ
ກ້າວຂອງທ່ານທຣຳນີ້ ມີພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດ ໂດດດ່ຽວຕື່ມຂຶ້ນ.
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