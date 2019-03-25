ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນທັນຢາຮູ ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະ
ກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ແລ້ວກໍຈະເດີນທາງ
ກັບປະເທດທັນທີ, ເປັນການຕັດການເດີນທາງຂອງທ່ານໃຫ້ສັ້ນລົງ ຍ້ອນການຖືກ
ໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດຈາກເຂດ ກາຊາ.
ທ່ານ ເນທັນຢາຮູ ໄດ້ມີກຳນົດທີ່ຈະຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳຢູ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນອັງ
ຄານມື້ອື່ນ ແລະ ກໍຈະກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ຄະນະກຳມະການ ວຽກງານສາທາລະນະຂອງ
ຊາວ ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍອິສຣາແອລ, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມວິ້ງເຕັ້ນທີ່ສຳຄັນຂອງ ສະຫະ
ລັດ ສຳລັບລັດຊາວ ຢິວ ນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ສັນຍາໃນຖະແລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ຈະປະກາດການປ່ຽນແປງຂອງທ່ານ
ໃນເຂດດັ່ງກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລ ຈະຕອບໂຕ້ຄືນດ້ວຍກຳລັງ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ
“ການໂຈມຕີຂອງອາຊະຍາກອນ” ໃສ່ ອິສຣາແອລ.
ຈະຫຼວດດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກໃສ່ເຮືອນໃນພາກກາງຂອງ ອິສຣາແອລ, ພາກຕາເວັນອອກ
ສຽງເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງ ແທລ ລາວີຟ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບາດເຈັບ 7 ຄົນ.
ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ສຳລັບການໂຈມຕີ
ດ້ວຍຈະຫຼວດ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນດ້ວຍການສົ່ງກຳລັງທະຫານ
ເສີມໄປເຂດຊາຍແດນ ກາຊາ.
ການຢ້ຽມຢາມໄລຍະສັ້ນຂອງທ່ານ ເນທັນຢາຮູ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະສົ່ງເສີມການເມືອງ ໃນການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງເອົາຕຳແໜ່ງຄືນທີ່ຍາກໃນວັນທີ
9 ເມສານີ້, ແລະ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ທຣຳ ຄາດວ່າຈະຮັບຮູ້ອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ
ອິສຣາແອລ ຢ່າງເປັນທາງການໃນເຂດຂັດແຍ້ງ ໂກແລນ ໄຮທ໌ (Golan Heights).
ອິສຣາແອລ ໄດ້ຍຶດເຂດແດນທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈາກ
ຊີເຣຍ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມ 6 ວັນໃນປີ 1967 ແລະ ໄດ້ເອົາມາເປັນຂອງຕົນເອງ
ໃນປີ 1981.
ການຢືນຢັດຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂັດກັບນະໂຍບາຍທີ່ມີມາດົນນານຂອງ ສະຫະລັດ
ແລະ ປະຊາຄົມນານາຊາດ, ເຊິ່ງໄດ້ພິຈາລະນາເຂດ ໂກແລນ ໄຮທ໌ ເປັນເຂດຄອບ
ຄອງຂອງ ອິສຣາແອລ, ບໍ່ແມ່ນການຍຶດອະທິປະໄຕ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ຢິສຣາແອລ ແຄັດສ໌ ໄດ້ຂຽນໃນ
ທວິດເຕີໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ຈະເຊັນດຳລັດເພື່ອຮັບຮູ້
ອະທິປະໄຕຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນເຂດ ໂກແລນ ໄຮທ໌ ມື້ອື່ນ ຊ້ອງໜ້ານາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີ ເນທັນຢາຮູ.”
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