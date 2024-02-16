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ອິສຣາແອລ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານໂລກ ປະຕິເສດ​ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ ຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ກ່ຽວກັບເມືອງຣາຟາ

  • ວີໂອເອ
ພາບດ້ານນອກຂອງສານຍຸຕິທໍາສາກົນ, ເຊິ່ງເປັນສານສູງສຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວັນທີ 2 ກຸມພາ 2024.
ພາບດ້ານນອກຂອງສານຍຸຕິທໍາສາກົນ, ເຊິ່ງເປັນສານສູງສຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວັນທີ 2 ກຸມພາ 2024.

ສານ​ຍຸຕິ​ທຳ​ສາກົນ ຫຼື ICJ ​ຄວນ​ປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່ຄຳ​ຮຽກຮ້ອງ​ຂອງ​ອາ​ຟຣິກາ​ໃຕ້ ​ທີ່​ໄດ້​ຂໍ​ໃຫ້​ສານອອກ​ມາດ​ຕະການ​ສຸກ​ເສີນ​ຕື່ມ​ອີກ ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິຂອງ​ຊາວ​ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕນ໌​ຢູ່ໃນ​ເມືອງຣາຟາ, ແຕ່ອິສຣາ​ແອລ ​ໄດ້​ໂຕ້ຖຽງ​ຕໍ່​ສານ​ໂລກ.

ອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ມາດຕະການສຸກເສີນທີ່ອອກໂດຍ ICJ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ກວມເອົາ "ສະຖານະການຂອງສົງຄາມຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາໂດຍລວມແລ້ວ,” ອີງຕາມເອກະສານທີ່ເປີດເຜີຍອອກມາ ໃນວັນພະຫັດໂດຍ ICJ.

ອິສຣາແອລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານໂລກປະຕິເສດຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງອາຟຣິກາໃຕ້, ເຊິ່ງໄດ້ຍື່ນສໍານວນຟ້ອງໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້. ໃນການຍື່ນດັ່ງກ່າວ, ອາຟຣິກາໃຕ້ກ່າວວ່າ ມີ "ການເຄື່ອນ​ໄຫວທີ່ສໍາຄັນ" ນັບຕັ້ງແຕ່ການຕັດສິນຂອງສານໃນເດືອນມັງກອນ, ຫມາຍຄວາມວ່າ ມີການປະກາດສົງຄາມ ຢູ່ເມືອງຣາຟາ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ.

ປະຊາຊົນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ພາກັນສູດມົນຢູ່ທີ່ວັດມຸສລິມ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີຂອງ ອິສຣາແອລ ໃສ່ເມືອງຣາຟາ, ທາງພາກໃຕ້ຂອງແຫຼມກາຊາ, ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2024.
ປະຊາຊົນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ພາກັນສູດມົນຢູ່ທີ່ວັດມຸສລິມ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີຂອງ ອິສຣາແອລ ໃສ່ເມືອງຣາຟາ, ທາງພາກໃຕ້ຂອງແຫຼມກາຊາ, ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2024.

ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ສານ ICJ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ອິສຣາແອລ ດໍາເນີນການທຸກຢ່າງ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດ ຂອງພົນລະເຮືອນຊາວປາແລັສໄຕນ໌, ຫຼັງຈາກອາຟຣິກາໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນຸນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມາດົນນານ ໄດ້ກ່າວຫາກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່ຽວກັບການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ.

ອິສຣາ​ແອ​ລ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ວ່າ ຕົນ​ບໍ່​ໄດ້​ກະທຳ​ການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຢູ່​ທີ່ນັ້ນ.

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