ສານຍຸຕິທຳສາກົນ ຫຼື ICJ ຄວນປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ທີ່ໄດ້ຂໍໃຫ້ສານອອກມາດຕະການສຸກເສີນຕື່ມອີກ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຢູ່ໃນເມືອງຣາຟາ, ແຕ່ອິສຣາແອລ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງຕໍ່ສານໂລກ.
ອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ມາດຕະການສຸກເສີນທີ່ອອກໂດຍ ICJ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ກວມເອົາ "ສະຖານະການຂອງສົງຄາມຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາໂດຍລວມແລ້ວ,” ອີງຕາມເອກະສານທີ່ເປີດເຜີຍອອກມາ ໃນວັນພະຫັດໂດຍ ICJ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານໂລກປະຕິເສດຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງອາຟຣິກາໃຕ້, ເຊິ່ງໄດ້ຍື່ນສໍານວນຟ້ອງໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້. ໃນການຍື່ນດັ່ງກ່າວ, ອາຟຣິກາໃຕ້ກ່າວວ່າ ມີ "ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສໍາຄັນ" ນັບຕັ້ງແຕ່ການຕັດສິນຂອງສານໃນເດືອນມັງກອນ, ຫມາຍຄວາມວ່າ ມີການປະກາດສົງຄາມ ຢູ່ເມືອງຣາຟາ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ສານ ICJ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ອິສຣາແອລ ດໍາເນີນການທຸກຢ່າງ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດ ຂອງພົນລະເຮືອນຊາວປາແລັສໄຕນ໌, ຫຼັງຈາກອາຟຣິກາໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນຸນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມາດົນນານ ໄດ້ກ່າວຫາກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່ຽວກັບການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ.
ອິສຣາແອລໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ກະທຳການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ