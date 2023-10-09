ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ໃນວັນອາທິດ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ຕໍ່ອິສຣາແອລ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍໃຊ້ຄວາມອົດກັ້ນ, ທີ່ເປັນການຮຽນແບບຈຸດຢືນຂອງ ຣັດເຊຍ.
“ຈີນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງປາແລັສໄຕນ໌ ແລະອິສສຣາແອລ ໃນປັດຈຸບັນ. ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ, ໃຊ້ຄວາມອົດກັ້ນ ແລະຢຸດຕິການປະທະກັນໃນທັນທີ ເພື່ອປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ແລະຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ສະຖານະການຊຸດໂຊມລົງຕື່ມອີກ,” ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນກ່າວ.
"ວິທີການພື້ນຖານໃນການອອກຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ ນອນຢູ່ໃນການປະຕິບັດການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງສອງລັດ ແລະການສ້າງຕັ້ງລັດ ປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ເປັນເອກະລາດ," ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນກ່າວຕື່ມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດ ອິສະຣາແອລ ໃນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ ໃນວັນອາທິດ ວານນີ້ໄດ້ຂຽນລົງໃນສື່ສັງຄົມ X ວ່າ ອິສຣາແອລ ຄາດຫວັງວ່າຈີນຈະກ່າວປະນາມກຸ່ມຮາມາສ ທີ່ຮຸນແຮງກວ່ານີ້.
"ເມື່ອຜູ້ຄົນຖືກສັງຫານ, ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂບັນຫາແບບສອງລັດ. ທ່ານ ຢູວັລ ວັກສ໌ (Yuval Waks) ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງສະຖານທູດ ອິສຣາແອລ ໃນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຈີນບໍ່ໄດ້ຈັດກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ, ແຕ່ຖືວ່າເປັນອົງການຕໍ່ຕ້ານ.
ສະຖານທູດ ອິສຣາແອລ ປະຈຳປະເທດຈີນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປັກກິ່ງ ຢືນຢູ່ຂ້າງກັບ ອິສຣາແອລ.