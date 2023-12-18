ອິສຣາແອລ ຄົ້ນພົບ 'ອຸໂມງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງກຸ່ມຮາມາສ' ໃກ້ກັບຊາຍແດນເຂດກາຊາ

ກອງກຳລັງອິສຣາແອລ ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມຮາມາສ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຄົ້ນພົບອຸໂມງຊີມັງ ແລະໂຄງເຫຼັກ ທີ່ໃຫຍ່ຜິດປົກກະຕິ, ເຊິ່ງອອກແບບມາເພື່ອນຳເອົາລົດບັນທຸກທີ່ລຳລຽງພວກນັກລົບຫົວຮຸນແຮງຈາກເຂດກາຊາໄປທີ່ຊາຍແດນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ການທຳລາຍ ຫຼືການປິດການໃຊ້ງານ ທາງຍ່າງໃຕ້ດິນ ຫຼາຍຮ້ອຍກິໂລແມັດ ແລະ ບ່ອນລີ້ໄພ ແມ່ນນຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍຂອງການບຸກໂຈມຕີຂອງ ອິສຣາແອລ ພາຍຫຼັງມືປືນຂອງກຸ່ມຮາມາສ ດຳເນີນການສັງຫານ ແລະ ການລັກພາຕົວ ຢູ່ບັນດາເມືອງ ແລະຖານທັບທະຫານ ທາງພາກໃຕ້ຂອງຕົນ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ.
ໃນບັນດາສະຖານທີ່ ທີ່ກຸ່ມຮາມາສ ບຸກໂຈມຕີຄັ້ງນັ້ນ ມີດ່ານຊາຍແດນເອເຣັຊ (Erez) ລະຫວ່າງເຂດ ກາຊາ ແລະ ອິສຣາແອລ. ໄກອອກໄປຈາກຈຸດກວດທາງພາກໃຕ້ ພຽງແຕ່ 100 ແມັດ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກປິດບັງໄວ້ຢູ່ໃນເນີນຊາຍ, ກອງທັບໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກນັກຂ່າວເຫັນ ຈຸດທາງອອກ ຂອງສິ່ງທີ່ກອງທັບເວົ້າວ່າ ແມ່ນໂຄງການທີ່ສຳຄັນຂອງກຸ່ມຮາມາສ.
ອຸໂມງດັ່ງກ່າວຍາວລົງໄປຕາມເສັ້ນຂວາງ ຈົນເຖິງຄວາມເລິກ 50 ແມັດ, ບ່ອນທີ່ມັນຂະຫຍາຍອອກໄປ ໃນລະດັບຄວາມສູງ ແລະກວ້າງປະມານ 3 ແມັດ, ພ້ອມກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າ.
ໂຄສົກຂອງກອງທັບ ພົນເຮືອຕີ ດານຽລ ຮາກາຣີ (Daniel Hagari) ໄດ້ລະບຸອຸໂມງມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 4 ກິໂລແມັດວ່າ ຍາວພໍທີ່ຈະໄປເຖິງເມືອງ ກາຊາ ເໜືອ, ເຊິ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນໃຈກາງຂອງການປົກຄອງຂອງກຸ່ມ ຮາມາສ ແລະ ປັດຈຸບັນກາຍເປັນເຂດສູ້ລົບ ທີ່ຖືກທຳລາຍ.
ມັນແມ່ນ "ອຸໂມງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ... ມີຈຸດປະສົ່ງເພື່ອໄປຫາຈຸດຊາຍແດນເອເຣັຊ (Erez)", ທ່ານຮາກາຣີ ກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າມັນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍ ກຸ່ມຮາມາສ ໃນການໂຈມຕີໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ຫຼືບໍ່.
"ຫຼາຍລ້ານໂດລາໄດ້ມີການລົງທຶນໃສ່ອຸໂມງແຫ່ງນີ້. ມັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີໃນການກໍ່ສ້າງອຸໂມງນີ້ ... ຍານພາຫະນະສາມາດຂັບຜ່ານໄປໄດ້."
ກຸ່ມຮາມາສ ບໍ່ໄດ້ຕອບ ຕໍ່ການຂໍຄໍາເຫັນ ຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາຂອງ ອິສຣາແອລ.