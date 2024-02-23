ອິສຣາແອລ: ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຫົວຮຸນແຮງ ຂອງກຸ່ມອິສລາມຈີຮາດ ຖືກສັງຫານຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ໃນເມືອງເຈນິນ

ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ທໍາການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃນເມືອງເຈນິນ (Jenin) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນ ຫຼືເຂດເວັສແບັງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຫົວຮຸນແຮງຄົນນຶ່ງຈາກກຸ່ມອິສລາມຈີຮາດ.
ຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບກ່າວວ່າ ທ້າວຢາສເຊີ ຮານູນ (Yasser Hanoun) ກໍາລັງເດີນທາງໄປທໍາການໂຈມຕີ, ເຊິ່ງບໍ່ມີລາຍລະອຽດໃດໆເພີ້ມເຕີມ. ທະ ຫານກ່າວວ່າ ທ້າວ ຮານູນ ມີສ່ວນພົວພັນກັບການຍິງໂຈມຕີ ທີ່ຜ່ານມາໂດຍກຸ່ມອິສລາມຈີຮາດ.
ມີການພົບວ່າ ໃນບໍລິເວນພາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນ ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາຜ່ານມາ.
ອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ກໍາລັງມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເທື່ອໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງກັບກຸ່ມຮາມາສ ສໍາລັບຍຸຕິການສູ້ລົບຊົ່ວຄາວຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ແລະຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປ່ອຍໂຕປະກັນ 100 ຄົນ ທີ່ຍັງຖືກພວກຫົວຮຸນແຮງຄວບຄຸມໂຕຢູ່ນັ້ນ.
ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານັ້ນ ລວມເຖິງການສົ່ງບັນດາຜູ້ເຈລະຈາ ເຂົ້າໄປຫາລືເພື່ອການເຈລະຈາຢຸດຍິງຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວອິສຣາແອລ. ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບໂມຊາດ (Mossad) ຂອງອິສຣາແອລ ຈະເປັນຜູ້ນຳພາກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້.
ໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງອິສຣາແອລ ທ່ານໂຢອາບ ກາລລັນ (Yoav Gallant) ກ່າວຕໍ່ນັກການທູດສະຫະລັດປະຈໍາພາກຕາເວັນອອກກາງ ທ່ານເບຣດທ໌ ແມັກເກີກ (Brett McGurk) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານ “ຈະຂະຫຍາຍອຳນາດທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ບັນດານັກເຈລະຈາ ສໍາລັບໂຕປະກັນຂອງພວກເຮົາ.”
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງ ທ່ານເບັນນີ ກັນສ໌ (Benny Gantz), ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຄະນະລັດຖະມົນຕີສົງຄາມຂອງອິສຣາແອລກັບທ່ານ ກາລລັນ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວໃນຕອນແລງວັນພຸດແລ້ວນີ້ວ່າ ກໍາລັງດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ. ນີ້ແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໃໝ່ຄັ້ງທຳອິດ ຂອງອິສ ຣາແອລ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເຈລະຈາຢູ່ນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລ, ສະຫະລັດ, ອີຈິບ ແລະ ກາຕ້າ ໄດ້ຕົກຢູ່ສະພາບທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາເມື່ອນຶ່ງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ