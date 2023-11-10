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ອິສຣາແອລ ໂຈມຕີຊີເຣຍ ຫຼັງຈາກໂດນໂຈມໄດ້ໂຈມຕີພາກໃຕ້ຂອງເມືອງ ໄອລັດ

ແຟ້ມພາບ - ປ້າຍຖະໜົນທີ່ຊີ້ໄປທາງທິດໃຕ້ຂອງເມືອງ Eilat ຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນ ໄປທາງທິດເໜືອຂອງເມືອງ Eilat ຂອງອິສຣາແອລ​, ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2018
ແຟ້ມພາບ - ປ້າຍຖະໜົນທີ່ຊີ້ໄປທາງທິດໃຕ້ຂອງເມືອງ Eilat ຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນ ໄປທາງທິດເໜືອຂອງເມືອງ Eilat ຂອງອິສຣາແອລ​, ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2018

ກອງທັບຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງກອນໃນຊີເຣຍ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ ລຳນຶ່ງຖືກໂຮງຮຽນແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງ ໄອລັດ ທາງພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຕໍ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.


ກອງທັນບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງກອນນັ້ນແມ່ນຫຍັງ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຍິງໂດຣນ ໄປໃນທິດທາງເມືອງໄອລັດ ຢູ່ທະເລແດງ ທີ່ມີໄລຍະໄກປະມານ 400 ກິໂລແມັດ ຈາກຈຸດໃກ້ສຸດໃນເຂດແດນຂອງຊີເຣຍ.


ແຕ່ຕົນໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ຕົນຈະເອົາ ລັດຖະບານຂອງຊີເຣຍ ມາຮັບຜິດຊອບຢ່າງຄົບຖ້ວນ “ສຳລັບກິດຈະການການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ອອກມາຈາກດິນແດນຂອງຕົນ.” ບໍ່ມີລາຍງານໃດໆຂອງການບາດເຈັບ ຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາພຽງເລັກນ້ອຍ.


ເຫດການຂອງໂດຣນດັ່ງກ່າວ ເພີ້ມຕໍ່ການໂຈມຕີເປັນໄລຍະ ຈາກຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດແຜ່ຂະຫຍາຍໃນການສູ້ລົບຂອງອິສຣາແອລ ກັບກູ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໃນວັນ 7 ຕຸລາ ເປັນຕົ້ນມາ.


ສ່ວນການເຄືອນໄຫວຂອງກຸ່ມຮູຕີຂອງເຢເມັນ ທີ່ເປັນຝ່າຍດຽວກັບອີຣ່ານ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ແລະໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ຕໍ່ອິສຣາແອລ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ຕຸລາ ຊຶ່ງທັງໝົດຂອງສິ່ງທັງຫຼາຍນັ້ນ ໄດ້ຖືກຍິງຕົກ ຫຼືບໍ່ກໍຕົກລົງເອງບໍ່ດົນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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