ອິສຣາແອລ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແຜນການຕັ້ງຖິ່ນຖານແຫ່ງໃໝ່ສຳລັບຊາວຢິວ ຢູ່ເຂດ ຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ຫຼື West Bank ຂອງ ເມືອງເຮບຣອນ ຊຶ່ງເປັນຈຸດແຫ່ງຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີມາຍາວນານ ລະຫວ່າງຊາວຢິວ ແລະຊາວມຸສລິມ.
ຊາວຢິວ ປະມານ 1,000 ຄົນ ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ທີ່ອ້ອມລ້ອມໂດຍຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 200,000 ຄົນ ຊຶ່ງທັງສອງກຸ່ມນີ້ ຖືເອົາສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ເປັນພື້ນທີ່ສັກສິດ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງອິສຣາແອລ ຄົນໃໝ່ ທ່ານນາຟາຕາລີ ເບັນເນັດ ໄດ້ປະກາດການອະນຸມັດຂອງທ່ານ ສຳລັບຄຸ້ມບ້ານແຫ່ງໃໝ່ທີ່ຈະກໍ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃກ້ກັບຕະຫຼາດເກົ່າຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍຈະເພີ້ມຈຳນວນຂອງພວກຊາວຢິວຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນເມືອງເຮບຣອນຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ. ທ່ານເບັນເນັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນຈະ “ສືບຕໍ່ສ້າງອານາເຂດ” ລະຫວ່າງຄຸ້ມບ້ານຂອງຊາວຢິວ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ແລະສຸສານສັກສິດແຫ່ງບັນພະບູລຸດ ຫຼື Tomb of the Patriarch ຊຶ່ງຊາວມຸສລິມ ເອີ້ນວ່າ ວັດອີບຣາຮີມີ ນັ້ນ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ລະບຸວ່າ ຕຶກອາຄານຂອງຕະຫຼາດ ຈະຖືກທັບມ້າງລົງ ແລະຈະປ່ຽນແທນດ້ວຍຮ້ານຄ້າໃໝ່. ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານຄ້າຢູ່ຊັ້ນທຳອິດຕິດພື້ນດິນ ຈະໄດ້ຮັບຮ້ານຄ້າໃໝ່ ອີງຕາມການປະກາດນີ້.
ບັນດາຊາວຢິວຫົວຈັດ ກໍໄດ້ມີຄວາມປິຕິຍິນດີນຳການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ. ສ່ວນຄະນະກຳມະການເມືອງເຮບຣອນຂອງຊາວຢິວ ເອີ້ນການເຄືອນໄຫວນີ້ ວ່າ ຄືມາດຕະການແຫ່ງຄວາມຍຸຕິທຳທີ່ເປັນປະຫວັດສາດ ໂດຍກ່າວວ່າ ຕະຫຼາດແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຊາວຢິວ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ສັດຕະວັດທີ 19 ເປັນຕົ້ນມາ.
ແຕ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ໄດ້ປະນາມການຕັດສິນໃຈຂອງຊາວຢິວຢ່າງແຮງ. ຫົວໜ້ານັກເຈລະຈາຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ທ່ານຊາເອັບ ເອີຣີກາດ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ສະຫະລັດ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນ ເປັນ “ຜົນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການລ້າຫົວເມືອງຂຶ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ປະກາດເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ວ່າ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງຊາວຢິວ ໃນເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ຫຼື West Bank ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຜິດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນ. ອັນນັ້ນ ເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນ ໃນນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ ແລະເປັນການຕ້ານກັບທັດສະນະຂອງປະຊາຄົມນາໆຊາດ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່.
ທ່ານເອີຣີກາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖະແຫລງການຂອງລັດຖະມົນຕີ ພອມພຽວ ຕາມຄວາມເຫັນຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ມີຜົນ ແລະ ໂມຄະ.” ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ມັນເປັນການແຍກຕົວຢ່າງຊັດເຈນ ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຈາກກົດໝາຍສາກົນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ແລະເມື່ອທ່ານແຍກອອກຈາກຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງກົດໝາຍສາກົນແລ້ວ ທ່ານເປີດຄວາມຖືກຕ້ອງນັ້ນ ຕໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫົວຮຸນແຮງ ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.”