ເຮືອບິນ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດໃສ່ສະຖານທີ່ຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຫຼາຍແຫ່ງໃນເຂດ ກາຊາ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດມື້ນີ້, ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຈະຫຼວດສາມລູກໄດ້ຖືກຍິງຈາກ ດິນແດນຂອງ ປາແລັສໄຕນ ໄປຫາພາກໃຕ້ຂອງ ອິສຣາແອລ.
ກອງທັບໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ຄ້າຍທະຫານ ແລະ ຖານທັບເຮືອຂອງກຸ່ມ ຮາມາສ, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມທີ່ຄວບຄຸມເຂດ ກາຊາ. ບໍ່ມີລາຍງານໃນທັນທີທັນໃດ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບ.
ໃນຕອນແລງຂອງວັນເສົາວານນີ້, ອິສຣາແອລ ໄດ້ປະກາດວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກດັ່ງກັບ “Iron Dome” ນັ້ນ, ໄດ້ສະກັດກັ້ນລູກສອນໄຟສອງຫາສາມລູກ ທີ່ຖືກຍິງມາຈາກເຂດ ກາຊາ. ຕໍ່ມາ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ ຈະຫຼວດທັງໝົດສາມລູກ ໄດ້ຖືກຍິງຕົກໝົດ.
ບໍ່ມີກຸ່ມ ປາແລັສໄຕນ໌ ກຸ່ມໃດໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຍິງຈະຫຼວດນັ້ນ. ກອງທັບບົກ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຸ່ມ ຮາມາສ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຂດ ກາຊາ.
ຄວາມຮຸນແຮງຂ້າມເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃນເຂດ ກາຊາ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ຢຸດໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນຄັ້ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍເດືອນ.
ພວກຜູ້ນຳຈາກກຸ່ມ ຮາມາສ ແລະ ກຸ່ມທີ່ນ້ອຍກວ່າ ແຕ່ຫົວຮຸນແຮງກວ່າຄືກຸ່ມ ຈີຮາດ ອິສລາມ ແມ່ນໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງ ໄຄໂຣ ປະເທດ ອີຈິບ, ໃນການເຈລະຈາກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຈິບ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ທີ່ຈະເປັນການກະຕຸ້ນທາງເສດຖະກິດຈຳນວນນຶ່ງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກືອດຫ້າມຕໍ່ເຂດ ກາຊາ.
ກຸ່ມ ຮາມາສ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ໃນສົງຄາມສາມຄັ້ງກັບ ອິສຣາແອລ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຍຶດເຂດ ກາຊາ ໃນປີ 2007 ແລະ ໄດ້ມີການປະທະກັນຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍສິບຄັ້ງ.