ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີີ ບລິງເກັນ ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ກັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຊາອຸດີ ທ່ານໄຟຊາລ ບິນ ຟາຮານ ແລະບັນດາລັດຖະມົນຕີຈາກ ສະພາຮ່ວມມືອ່າວເປີເຊຍ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການຢ້ຽມຢາມ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຂອງທ່ານ.
ໃນຕອນຕົ້ນ ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບອົງມົງກຸດຣາຊະກຸມມານຊາອຸດີ ເຈົ້າຟ້າຊາຍ ໂມຮໍາເມັດ ບິນ ຊາລມານ ທີ່ນະຄອນເຈດດາ ບ່ອນທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ການຊ່ວຍເຫລຶືອຂອງຊາອຸດີ ທີ່ຍົກຍ້າຍຊາວອາເມຣິກັນ ອອກຈາກຊູດານໃນຕົ້ນປີນີ້.
“ທັງສອງໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຮ່ວມຂອງພວກທ່ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໃຫ້ແກ່ສະຖຽນລະພາບ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ຢູ່ໃນທົ່ວພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະໄກໄປກວ່ານັ້ນ ຮວມທັງໂດຍຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງການເມືອງຮອບດ້ານເພື່ອບັນລຸສັນຕິພາບ ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນເຢເມນ” ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທ່ານແມັດທິວ ມິລເລີ ໄດ້ກ່າວ ຢູ່ໃນການອ່ານຂອງກອງປະຊຸມ. “ລັດ ຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍ ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍດ້ວຍຄວາມຄືບໜ້າທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ.
ທ່ານມິລເລີກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມຍັງຮວມທັງການປຶກສາຫາລື “ເພື່ອລົງເລິກການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນດ້ານພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະຂະແໜງເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆ.”
ກ່ອນໜ້າການເດີນທາງ ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ສະຫະລັດ ມີຄວາມສົນໃຈດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ ເພື່ອສົ່ງເສີມສະພາບການທີ່ເປັນປົກກະຕິ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.”
ຢ່າງໜ້ອຍນັບແຕ່ຢ້ອນຄືນໄປໃນລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີຈິມມີ ຄາເຕີ ສະຫະລັດໄດ້ປະຕິບັດງານ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສຳພັນທີ່ເປັນປົກກະຕິ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະບັນດາປະເທດອາຣັບ ຮວມທັງອີຈິບ ບາຫ໌ເຣນ ໂມຣົກໂກ ແລະສະຫະ ລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ.
ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຂອງຜູ້ວິ້ງເຕັ້ນສະໜັບສະໜູນອິສຣາແອລ AIPAC ວ່າ ພາກສ່ວນການຢ້ຽມຢາມຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຈະພົວພັນການເຮັດວຽກໄປສູ່ການຊຸກຍູ້ຄວາມສຳພັນ ອິສຣາແອລ ກັບຊາອຸຸດີ ອາຣາເບຍ.