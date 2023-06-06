ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ເດີນທາງໄປຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອເຈລະຈາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນຫາ ເລືື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງແລະເສດຖະກິດ.
ກ່ອນອອກເດີນທາງ ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ “ມີຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດທີ່ແທ້ຈິງ ໃນການຊຸກຍູ້ຄວາມສຳພັນແບບເປັນປົກກະຕິລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.”
ເມື່ອຢ້ອນຄືນໄປ ຢ່າງໜ້ອຍໃນສະໄໝລັດຖະບານອະດີດປະທານາທິບໍດີຈິມມີ ຄາເຕີ ສະຫະລັດໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ກັບປະເທດອາຣັບຫຼາຍໆປະເທດ ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ຮວມທັງອີຈິບ ບາຫ໌ເຣນ ໂມຣອກໂກ ແລະສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ.
ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມວິ້ງເຕັ້ນສະໜັບສະໜຸນອິສຣາແອລ AIPAC ວ່າ ສ່ວນນຶ່ງໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຂອງທ່ານ ແມ່ນຈະພົວພັນກັບການເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາສາມາດແລະທີ່ຈິງແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເອົາບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າເລື້ອງນີ້. ເວລານີ້ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໃດໆທີ່ວ່ານີ້ ສິ່ງດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວແລະງ່າຍດາຍ.”