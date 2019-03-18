ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ສານສູງສຸດຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ຕັດສິດນັກການເມືອງປີກຂວາ
ຈັດຄົນນຶ່ງ ຈາກການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້ານີ້ ສຳລັບ
ການສົ່ງເສີມຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການແບ່ງແຍກຊາວ ອາຣັບ.
ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ ໄມເກິລ ເບັນ ອາຣີ
ຈາກພັກອຳນາດຊາວ ຢິວ ລົງແຂ່ງຂັນ. ແຕ່ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ສານໄດ້ສະໜັບສະ
ໜູນການຄັດຄ້ານທາງກົດໝາຍຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານ ເມເຣັດສ໌ ທີ່ນິຍົມແນວທາງອຽງ
ຊ້າຍ, ເຊິ່ງໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າທ່ານ ເບັນ ອາຣີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມຮຸນແຮງໃຫ້ມີຕໍ່ຊາວ
ອາຣັບ, ປະຕິເສດເຂົາເຈົ້າຈາກສິດທິພົນລະເມືອງ, ແລະ ສົ່ງເສີມການແບ່ງແຍກ.
ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງພັກ ເມເຣັດສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຖານທີ່ສຳລັບຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອ
ກ່ຽວກັບ ຄົນຜິວຂາວເປັນຜູ້ສູງສົ່ງກວ່າໝູ່ແມ່ນຄຸກ, ບໍ່ແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ.”
ທ່ານ ເບັນ ອາຣີ ໄດ້ປະນາມການຕັດສິນຂອງສານ, ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຄະນະຕຸລາການ
ກຳລັງພະຍາຍາມຕັ້ງກົດໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມັນບໍ່ແມ່ນປະຊາທິປະໄຕ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ສານໄດ້ຕັດສິນວ່າ, ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຄົນອື່ນຈາກພັກອຳນາດຊາວ ຢິວ
ສາມາດລົງແຂ່ງຂັນໄດ້. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນຂອງຄະນະກຳມາທິການ
ການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອຫ້າມຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຈາກພັກການເມືອງ ອາຣັບ ສອງພັກ, ເຊິ່ງ
ແມ່ນພັກ ຮາດາສ ຕາລ (Hadaash-Taal) ແລະ ຣາມ ບາລາດ (Raam-Balad).
ຄະນະກຳມາທິການໄດ້ກ່າວຫາສອງພັກການເມືອງດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ການຮຽກຮ້ອງ
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ລັດຖະບານ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ອາເຢເລັດ ຊາເກັດ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີ
ການຕັດສິນຂອງສານໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຫ້າມທ່ານ ເບັນ ອາຣີ
ລົງແຂ່ງຂັນ “ໃນຂະນະທີ່ປະກາດວ່າພັກ ໂຄເຊີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກພວກກໍ່
ການຮ້າຍວ່າ ໂງ່ຫຼາຍ ແລະ ເຂົ້າແຊກແຊງໃນໝາກຫົວໃຈຂອງປະຊາທິປະໄຕຂອງ
ອິສຣາແອລ ໃນທາງທີ່ຜິດ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອຊີວິດການເມືອງຂອງທ່ານ
ຫຼັງຈາກຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານຄວນຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ສຳລັບການ
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ຮວມພັກ ລີຄຸດ ຂອງທ່ານ ເຂົ້າກັບພັກປີກຂວາ
ອື່ນໆ, ລວມທັງພັກ ອຳນາດຊາວ ຢິວ, ເພື່ອຕັ້ງລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງດຽວ ໃນ
ການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຂອງເດືອນໜ້າ.
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