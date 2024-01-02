ສານສູງສຸດຂອງອິດສຣາແອລ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນ ຂອງການປັບປຸງຂະບວນການຍຸດຕິທຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຖົກຖຽງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ເອພີ. ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ນາບຂູ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກ ໃນສັງຄົມອິສຣາແອລ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຮາມາສ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນປະເທດ ອີກຄັ້ງ. ຄວາມແຕກແຍກເຫຼົ່ານີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກປະຖິ້ມໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດ ສຸມໃສ່ສົງ ຄາມຢູ່ໃນເຂດ ກາຊາ, ເຊິ່ງເກີດຈາກການໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນ ທີ່ນອງເລືອດໂດຍກຸ່ມຮາມາສ. ການຕັດສິນຂອງສານໃນວັນຈັນວານນີ້ ອາດກໍໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງເຫລົ່ານັ້ນ ອີກຄັ້ງ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຕໍ່ລັດຖະບານ ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບຄວາມສາມັກຄີຂອງກອງທັບທີ່ມີອຳນາດ. ບໍ່ມີຄຳເຫັນໃດໆ ຈາກທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ກ່ຽວກັບ ເລື້ອງນີ້ເທື່ອ. ໃນການຕັດສິນ ດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ 8 ຕໍ່ 7, ສານໄດ້ລົງມະຕິ ຢ່າງ
ຫວຸດຫວິດ ໃຫ້ລົບລ້າງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານໃນເດືອນກໍລະກົດ ທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາ ຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຜູ້ພິພາກສາ ເຫັນວ່າ "ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ."