ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານ
ນີ້ວ່າ ທ່ານຈະຍຶດບ່ອນຕັ້ງຖິ່ນຖານ ອິສຣາແອລ ຢູ່ເຂດຄອບຄອງ ແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກ
ຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນ (West Bank) ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ຊະນະການເລືອຕັ້ງອີກສະໄໝນຶ່ງ
ເປັນສັນຍານາທີສຸດທ້າຍກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະຍຸແຍ່ຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌
ແລະ ໂລກອາຣັບ.
ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບໂທລະພາບຊ່ອງ 12 ຂອງອິສຣາແອລ ສາມມື້ກ່ອນໜ້າການ
ລົງຄະແນນສຽງຂອງ ວັນທີ 9 ເມສານັ້ນ, ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ຖືກຖາມວ່າເປັນຫຍັງທ່ານ
ຍັງບໍ່ຂະຫຍາຍ ອຳນາດອະທິປະໄຕ ອອກໄປຫາບ່ອນຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນເຂດແຄມຝັ່ງຕາ
ເວັນຕົກຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນ ຄືກັບທີ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ເຮັດໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮູ້
ຈາກສາກົນ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນ ເຈຣູຂາແລັມ ແລະ ພູພຽງ ໂກລານ
ໄຮທ໌, ຊຶ່ງທັງສອງບ່ອນຖືກຍຶດໄດ້ຢູ່ໃນສົງຄາມຕາເວັນອອກກາງໃນປີ 1967.
ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ “ແມ່ນໃຜເວົ້າວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດ? ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດ
ຢູ່ ແລະ ພວກເຮົາກຳລັງປຶກສາກ່ຽວກັບມັນຢູ່”
ທ່ານ ກ່າວວ່າ “ເຈົ້າກຳລັງຖາມວ່າ ພວກເຮົາຈະຍ້າຍໄປຂັ້ນຕໍ່ໄປບໍ່ ຄຳຕອບກໍຄື ແມ່ນ
ແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະຍ້າຍໄປຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂະຫຍາຍອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ
ອິສຣາແອລ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ແຍກລະຫວ່າງ ກຸ່ມບ່ອນຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ.”
ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ແຂ່ງຂັນໃນການລົງຄະແນນສຽງ ກັບພາກຂວາຈັດນ້ອຍທັງຫຼາຍ
ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າຍຶດຄອງ. ຄຳເຫັນຂອງທ່ານເບິ່ງຄືວ່າຈະ ເປັນຕາດືງດູດ
ໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດຫົວຈັດທັງຫຼາ, ຜູ້ມີບໍ່ຍອມຍົກດິນແດນໃຫ້ຊາວ ປາແລັສ
ໄຕນ໌.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ