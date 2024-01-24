ອິສຣາແອລ ລາຍງານວ່າ ມີທະຫານ 24 ຄົນ ຖືກສັງຫານໃນເຂດກາຊາ ພາຍໃນມື້ດຽວ

ອິສຣາແອລ, ລາຍງານໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທະຫານຂອງຕົນ 24 ຄົນໄດ້ ຖືກສັງຫານຢູ່ໃນແຫຼມກາຊາ, ເຊິ່ງເປັນເວລາມື້ນຶ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດສໍາລັບກອງກຳລັງຂອງ ອິສຣາແອລ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມການປະຕິບັດງານ ເພື່ອກຳຈັດກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ເປັນຕົ້ນມາ.
ພົນເຮືອຕີ ແດນຽລ ຮາກາຣີ (Daniel Hagari) ໂຄສົກຂອງກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ທະຫານ 21 ຄົນ ກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະທໍາລາຍອາຄານສອງຫລັງດ້ວຍລະເບີດໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ໃນເວລາທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຍິງຈະຫຼວດມາໃສ່ລົດຖັງທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ ແລະດິນລະເບີດທີ່ຢູ່ໃນຕຶກອາຄານດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ແຕກຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງອາຄານພັງລົງມາໃສ່ພວກທະຫານ. ສ່ວນທະຫານອິສຣາແອລອີກ 3 ຄົນ ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີໃນອີກແຫ່ງນຶ່ງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ກອງທັບໄດ້ເປີດ “ການສືບສວນກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ໂສກເສົ້າດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່.”
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ "ມື້ວານນີ້ ເປັນມື້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ. ໃນນາມຂອງວິລະຊົນຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອປະໂຫຍດແກ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ຢຸດຕໍ່ສູ້ຈົນ
ກ່ວາຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງແທ້ຈິງ."
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິສຣາແອລ ທ່ານໂຢອາບ ກາລລັນ (Yoav Gallant) ໄດ້ຂຽນລົງໃນສື່ສັງຄົມ X ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ມັນເປັນ “ຕອນເຊົ້າທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະເຈັບປວດຫຼາຍ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ "ສົງຄາມດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະກຳນົດອະນາຄົດຂອງອິສຣາແອລໃນອີກຫຼາຍທົດສະວັດຕໍ່ໜ້າ, ແລະການສູນເສຍທະຫານ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງສົງຄາມ."
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຢູ່ວໍຊິງຕັນ, ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານເບຣັດທ໌ ເມັກເກີກ (Brett McGurk), ທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບພາກຕາເວັນອອກກາງ, ໄດ້ເດີນທາງໄປ ອີຈິບ ແລະຈະໄປຢ້ຽມ ຢາມປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ "ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຂໍ້ຕົກ ລົງອື່ນໆກ່ຽວກັບໂຕປະກັນ, ເຊິ່ງອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຸຕິຊົ່ວຄາວທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ."
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