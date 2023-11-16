ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຜ່ານພົ້ນຫຼາຍອາທິດໃນການບໍ່ດຳເນີນການ ແລະ ການໂຕ້ຖຽງກັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ “ການຂະຫຍາຍເວລາການຢຸດຍິງເພື່ອມະນຸດສະທຳ” ໃນເຂດກາຊາ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ, ແຕ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ປະຕິເສດມາດຕະການດັ່ງກ່າວໃນທັນທີ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາລຕ້າ ທ່ານນາງ ວາເນັສຊາ ເຟຣເຊຍ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາການເຈລະຈາ ແລະ ໄດ້ຮ່າງຂໍ້ຄວາມກ່າວວ່າ “ຮ່າງມະຕິສະບັບນີ້ທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ ແມ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະສະໜອງຄວາມຫວັງໃນຊົ່ວໂມງທີ່ມືດມົວນີ້. ມັນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຮັບປະກັນການຢຸດຊົ່ວຄາວຈາກຝັນຮ້າຍໃນປັດຈຸບັນຢູ່ເຂດກາຊາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຫວັງຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍທຸກຄົນ. ມັນຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນວົງລ້ອມສົງຄາມ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບເປັນຕົວປະກັນ.”
ຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບການຕໍ່ເວລາຢຸດຍິງ ແລະ ເສັ້ນທາງເພື່ອມະນຸດສະທຳ” ໃນກາຊາ “ສຳລັບຫຼາຍວັນຢ່າງພຽງພໍ” ເພື່ອໃຫ້ການຊົ່ວເຫຼືອເຂົ້າໄປ, ສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນໂຮງໝໍ, ນ້ຳສ້າງ ແລະ ຮ້ານອົບເຂົ້າຈີ່, ແລະ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການອົບພະຍົບທາງການແພດ, ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບ “ການປ່ອຍຕົວປະກັນໝົດທຸກຄົນໃນທັນທີ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ” ທີ່ຖືກຈັບໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ແລະ ກຸ່ມອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ.
ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແມ່ນມີຂໍ້ຜູກມັດທາງກົດໝາຍ, ແຕ່ຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ມີຊື່ໃນນັ້ນໄດ້ເມີນເສີຍຕໍ່ມັນຢ່າງເປັນປະຈຳ, ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ມັນ.