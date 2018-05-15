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ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ ສຫລ ເປີດສະຖານທູດ ແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ ເຈຣູຊາແລັມ

ພວກປະທ້ວງຊາວປາແລສໄຕນ໌ ພາກັນຫ້ຄົນເຈັບທີ່ຖືກຍິງ ໂດຍທະຫານອິສຣາແອລ ການປະທ້ວງ ທີ່ເຂດກາຊາ ຕິດກັບຊາຍແດນ ອິສຣາເອລ, 14 ພຶດສະພາ 2018.

ມີ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການປະ​ທ້ວງ​ຕື່ມອີກ ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້ ຕາມ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນກາຊາ ຫລັງຈາກການ​ປະ​ທະ​ໃນມື້ວານນີ້ ​ທີ່​ກຳລັງ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ​ໄດ້​ຍິງຊາວປາ​ແລສ​ໄຕ​ນ໌ຢ່າງນ້ອຍ 58 ຄົນເສຍຊີວິດ ​ແລະ​ບາດ​ເຈັບຫຼາຍ​ກວ່າ 2 ພັນ 700 ຄົນ ນັ້ນ.

ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ວັນ​ທີ່​ມີ​ການ​ຕາຍ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນເຂດ
​ຊາຍ​ແດນເຂດ​ກາຊາ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ ສົງຄາມ​ປີ 2014 ກັບ​ອິສຣາ​ແອ​ລ.

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ຂະນະທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ອິສຣາດອລ ​ໄດ້​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງການເປີດສະຖານທູດສະຫະລັດແຫ່ງ​ໃໝ່ ​ໃນ​ນະຄອນເຈຣູຊາ​ແລັມ ທີ່​ຫ່າງຈາກບ່ອນເກົ່າເກືອບ 100 ກິ​ໂລ​ແມັດ. ກອງ​ທັບອິສຣາ​ແອ​ລ ​ໄດ້​ກ່າ​ວວ່າ ​ມີ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ປະມານ 40 ພັນຄົນ.

​ພ້ອມໆກັບການ​ປະຕິ​ເສດຕໍ່ການຍົກຍ້າຍສະຖານທູດສະຫະລັດໄປຢູ່ແຫ່ງໃໝ່ນັ້ນ ຊາວ​ປາ​ແລສ​ໄຕ​ນ໌ ​ຍັງໄດ້​ປະ​ທ້ວງ ຕໍ່ໂອກາດຄົບຮອບ ໃນອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ “ນັກ​ບາ” ຫຼື “ໄພພິບັດ” ທີ່​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ທີ່ຊາວ​ປາ​ແລສ​ໄຕ​ນ໌ ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍພັນ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ ຂັບໄລ່​ ຫຼື​ອົບ​ພະຍົບໜີ ​ໃນປີ 1948 ເວລາມີການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ອິສຣາ​ເອລນັ້ນ.

ບາງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ຮວມທັງ ພັນທະ​ມິດສະຫະລັດ ເຊັ່ນຝຣັ່ງແລະ​ອັງກິດ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ ອິສຣາ​ເອລໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ​ທີ່​ນອງ​ເລືອດ​ນີ້, ​ແຕ່​ສະຫະ ລັດ ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ​ໃນ​ການ​ຮຽກຮ້ອງ​ ເພື່ອໃຫ້ຈຳກັດການ​ໂຕ້​ຕອບ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແລະ​ໄດ້​ຖິ້ມໂທດ ໃນການກໍຄວາມ​ຮຸນແຮງ​ນີ້​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຮາ​ມາສ ທີ່​ຄວບ​ຄຸມຂົງ​ເຂດ​ກາ​ຊາ ນັ້ນ.

ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຣາຊ ຊາຣ໌ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ ບໍ່​ຄວນທີ່ຈະເບິ່ງບໍ່ເຫັນວ່າ​ກຸ່ມ​ຮາ​ມາສ ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ກ່ຽວກັບ​ສະຖານະ​ການ​ທັງ​ໝົດ.” ແລະທ່ານຍັງກ່າວຫາພວກເຂົາ
ວ່າ ​“​ພົວພັນ​ກັບການເອົາບາດກ້າວທີ່ໜ້າປະນາມ” ​ເພື່ອ​ຊຸກຍູ້ການ​ໂຮມຊຸມນຸມ​ປະ​ທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານລັດ​ຂອງຊາວຢິວ ​ແລະການເອົາບາດກ້າວຂອງ​ສະຫະລັດ ທີ່​ໄດ້ຍ້າຍ​ສະຖານ​ສູດຈາກ ແທລອາ​ວີ​ບ ​ໄປ​ຍັງນະຄອນເຈຣູດຊາ​ແລັມ ຊຶ່ງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ຍັງ​ມີ​ສະຖານທູດ​ໃນນະຄອນແທລອາ​ວີ​ບ ຢູ່​ນັ້ນ.

ປະທານາທິບໍດີ​ປາ​ແລສ​ໄຕ​ນ໌ ທ່ານ​ມາ​ມູດ ອັບ​ບາສ ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ຂອງ​ອິສຣາ​ແອ​ລນີ້​ວ່າ ​ເປັນ “ການ​ສັງຫານ​ໝູ່.”

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສະຖານທູດສະຫະລັດ ​ໄດ້​ເປີດ​ໃນມື້ວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ຜ່ານ​ທາງ​ວີ​ດີ​ໂອ ປະກາດ​ອອກ​ໄປ​ວ່າ ເຈຣູຊາ​ແລັມ ​“ແມ່ນ​ເມືອງ​ຫຼວງ​ຂອງ​ອິສຣາ​ເອລ.” ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາ​ເອລ ທ່ານ​ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນຕັນ​ຢາ​ຮູ ​ໄດ້ປະກາດ​ອອກ​ໄປ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນຢູ່​ໃນເຈຣູຊາ​ແລັມ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ມາ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ​ເພື່ອອາ​ໄສ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ເດັກໜຸ່ມ ຕຽມຢາງລົດເພື່ອຈູດໃນການປະທ້ວງຕໍ່ ການເປີດສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນນະຄອນເຈຣູດຊາແລັມ, ໃນເຂດກາຊາ, 14 ພຶດສພາ 2018.
ເດັກໜຸ່ມ ຕຽມຢາງລົດເພື່ອຈູດໃນການປະທ້ວງຕໍ່ ການເປີດສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນນະຄອນເຈຣູດຊາແລັມ, ໃນເຂດກາຊາ, 14 ພຶດສພາ 2018.

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