ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ ສຫລ ເປີດສະຖານທູດ ແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ ເຈຣູຊາແລັມ

ມີການຄາດຄະເນວ່າ ຈະມີການປະທ້ວງຕື່ມອີກ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຕາມເຂດຊາຍແດນກາຊາ ຫລັງຈາກການປະທະໃນມື້ວານນີ້ ທີ່ກຳລັງອິສຣາແອລ ໄດ້ຍິງຊາວປາແລສໄຕນ໌ຢ່າງນ້ອຍ 58 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 2 ພັນ 700 ຄົນ ນັ້ນ.
ວັນຈັນວານນີ້ ແມ່ນວັນທີ່ມີການຕາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຂດ
ຊາຍແດນເຂດກາຊາ ນັບຕັ້ງແຕ່ ສົງຄາມປີ 2014 ກັບອິສຣາແອລ.
ການປະທະກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະອິສຣາດອລ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງການເປີດສະຖານທູດສະຫະລັດແຫ່ງໃໝ່ ໃນນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ທີ່ຫ່າງຈາກບ່ອນເກົ່າເກືອບ 100 ກິໂລແມັດ. ກອງທັບອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີພວກປະທ້ວງປະມານ 40 ພັນຄົນ.
ພ້ອມໆກັບການປະຕິເສດຕໍ່ການຍົກຍ້າຍສະຖານທູດສະຫະລັດໄປຢູ່ແຫ່ງໃໝ່ນັ້ນ ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ຍັງໄດ້ປະທ້ວງ ຕໍ່ໂອກາດຄົບຮອບ ໃນອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ “ນັກບາ” ຫຼື “ໄພພິບັດ” ທີ່ໝາຍເຖິງການທີ່ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນໄດ້ຖືກ ຂັບໄລ່ ຫຼືອົບພະຍົບໜີ ໃນປີ 1948 ເວລາມີການສ້າງຕັ້ງອິສຣາເອລນັ້ນ.
ບາງປະເທດ ທີ່ຮວມທັງ ພັນທະມິດສະຫະລັດ ເຊັ່ນຝຣັ່ງແລະອັງກິດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິສຣາເອລໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງທີ່ນອງເລືອດນີ້, ແຕ່ສະຫະ ລັດ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຮຽກຮ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ຈຳກັດການໂຕ້ຕອບຕໍ່ການປະທ້ວງທີ່ວ່ານີ້ ແລະໄດ້ຖິ້ມໂທດ ໃນການກໍຄວາມຮຸນແຮງນີ້ວ່າ ເປັນການກະທຳຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ທີ່ຄວບຄຸມຂົງເຂດກາຊາ ນັ້ນ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຣາຊ ຊາຣ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາ ບໍ່ຄວນທີ່ຈະເບິ່ງບໍ່ເຫັນວ່າກຸ່ມຮາມາສ ແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບສະຖານະການທັງໝົດ.” ແລະທ່ານຍັງກ່າວຫາພວກເຂົາ
ວ່າ “ພົວພັນກັບການເອົາບາດກ້າວທີ່ໜ້າປະນາມ” ເພື່ອຊຸກຍູ້ການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານລັດຂອງຊາວຢິວ ແລະການເອົາບາດກ້າວຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຍ້າຍສະຖານສູດຈາກ ແທລອາວີບ ໄປຍັງນະຄອນເຈຣູດຊາແລັມ ຊຶ່ງບັນດາປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ ແມ່ນຍັງມີສະຖານທູດໃນນະຄອນແທລອາວີບ ຢູ່ນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີປາແລສໄຕນ໌ ທ່ານມາມູດ ອັບບາສ ໄດ້ເອີ້ນການເອົາບາດກ້າວຂອງອິສຣາແອລນີ້ວ່າ ເປັນ “ການສັງຫານໝູ່.”
ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດໃນມື້ວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານທາງວີດີໂອ ປະກາດອອກໄປວ່າ ເຈຣູຊາແລັມ “ແມ່ນເມືອງຫຼວງຂອງອິສຣາເອລ.” ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາເອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ປະກາດອອກໄປວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນເຈຣູຊາແລັມ ແລະພວກເຮົາແມ່ນມາຢູ່ທີ່ນີ້ ເພື່ອອາໄສຢູ່ທີ່ນີ້.”
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