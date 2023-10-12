ອິສຣາແອລ ກຽມໂຈມຕີເຂດກາຊາ, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການຕັດສິນໃຈເທື່ອ

ອິສຣາແອລ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ກໍາລັງຂອງຕົນ ພວມກະກຽມ ການປະຕິບັດການທາງພື້ນດິນ ໃນເຂດກາຊາ, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການຕັດສິນໃຈໃດໆ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ດັ່ງກ່າວເທື່ອ.
ກອງທັບອິສຣາແອລ ໄດ້ວາງກຳລັງກອງໜຸນ 300,000 ຄົນ ໃກ້ຊາຍແດນເຂດກາຊາ ໃນຂະນະທີ່ຕົນໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງນ້ອຍ 1,200 ຄົນໃນອິສຣາແອລ.
ການດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫລັງຈາກການບຸກໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສໃນວັນເສົາ ໄດ້ສັງຫານ 1,200 ຄົນ ໃນເຂດກາຊາ.
ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ມີເກືອບ 340,000 ຄົນໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເຂດກາຊາ, ໂດຍຫຼາຍກວ່າ 2/3 ໄດ້ໄປລີ້ໄພຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ບັນດາອົງການມະນຸດສະທຳ ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບການສະໜອງອາຫານ, ນ້ຳ, ເຊື້ອໄຟ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ ທ່າມກາງການປິດລ້ອມເຂດກາຊາຂອງອິສຣາແອລ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ພວມຢູ່ໃນປະເທດອິສຣາແອລ ໃນວັນພະຫັດນີ້, ບ່ອນທີ່ທ່ານມີກຳນົດຈະເຈລະຈາກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ, ປະທານາທິບໍດີ ໄອແຊັກ ເຮີທຊອກ (Isaac Hertzog) ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ອື່ນໆ.
“ພວກເຮົາຢືນຢັດ ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຢ່າງເດັດດ່ຽວ, ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ. “ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການກະທຳທີ່ເກືອບຈະພັນລະນາບໍ່ໄດ້ຂອງກຸ່ມຮາມາສ ຕໍ່ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງ, ແລະເດັກນ້ອຍຊາວອິສຣາແອລ. ທຸກໆມື້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈແທ້ໆ.”
ທ່ານບລິງເກັນ ຍັງມີກຳນົດຈະໄປຢ້ຽມຢາມຈໍແດນໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ. ທ່ານຮັສເຊັນ ອາລ-ຊີກ (Hussein Al-Sheikh), ເລຂາທິ ການໃຫຍ່ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຂອງອົງການປົດປ່ອຍປາແລັສໄຕນ໌, ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມ X, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ ທວິທເຕີ, ວ່າ ທ່ານບລິງເກັນ ຈະພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ປາແລັສໄຕນ໌ ປະທານາທິບໍດີປາແລັສໄຕນ໌ ທ່ານມາມູດ ອັບບັສ (Mahmoud Abbas) ໃນວັນສຸກ ທີ່ນະຄອນອໍາມານ (Amman).