ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດເຜີຍແຜນການຂອງທ່ານ ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງອິສຣາແອລກັບປາແລັສໄຕນ໌ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ເຫດການຢູ່ທຳນຽບຂາວເປັນສິ່ງສະແດງເຖິງສະພາບການພົວພັນຂອງສາມຝ່າຍ ໂດຍທີ່ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ປາກົດໂຕຢູ່ຄຽງຂ້າງຂອງທ່ານ ທຣຳ ແລະບັນດາຜູ້ນຳຂອງປາແລັສໄຕນ໌ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ໄປຮ່ວມເລີຍ.
ກ່ອນຈະມີການນຳເອົາແຜນການດັ່ງກ່າວອອກມາເຜີຍແຜ່ນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເນຕັນຢາຮູ ແລະບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບເອົາວິທີການຂອງຜູ້ນຳສະຫະລັດທ່ານນີ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ເປັນນະໂຍບາຍລຳອຽງຂອງທ່ານ ທີ່ເຂົ້າຂ້າງອິສຣາແອລ.
ທ່ານທຣຳ ເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສຸດທ້າຍພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະຢາກໄດ້ມັນ. ມັນດີສຳລັບເຂົາເຈົ້າຫລາຍ. ທີ່ຈິງແລ້ວ ມັນດີສຳລັບເຂົາເຈົ້າເກີນໄປຊ້ຳ, ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈະລໍຄອຍເບິ່ງວ່າ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ. ບັດນີ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີພວກເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ ແລະເປັນແບບນັ້ນ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປາແລັສໄຕນ໌, ທ່ານ ໂມຮຳມາດ ສໄທເຢ (Mohammad Shtayyeh) ກ່າວວ່າ ແຜນການຂອງທ່ານທຣຳ ບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍ ນອກເໜືອໄປກວ່າເປັນວິທີການອັນນຶ່ງທີ່ "ເຮັດໃຫ້ເຫດຜົນຂອງປາແລັສໄຕນ໌ຢູ່ນັ້ນໝົດໄປ."
ບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເລີຍວ່າ ແຜນສັນຕິພາບຂອງທ່ານທຣຳຈະຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ແລະ ທ່ານ ເບັນນີ ແກນທ໌ (Benny Gantz) ທີ່ເປັນຂູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານນັ້ນ ຮູ້ຈັກຫລາຍປານໃດຢູ່ໃນການພົບປະກັບແຕ່ລະຄົນເປັນການຕ່າງຫາກ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ແຕ່ວ່າ ທ່ານເນຕັນຢາຮູກ່າວວ່າ ມັນເປັນໂອກາດອັນນຶ່ງທີ່ຈະ "ສ້າງປະຫວັດສາດ ແລະກຳນົດເສັ້ນຊາຍແດນຂອງອິສຣາແອລ." ທ່ານໄດ້ກ່າວສັນລະເສີນທ່ານທຣຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພັນທະມິດລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບອິສຣາແອລ “ເຂັ້ມແຂງ ຂຶ້ນກວ່າເວລາໃດໝົດ.”