ອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມັສ ແລກປ່ຽນການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ແລະ ຍິງຈະຫຼວດ ໃສ່ກັນ

ເຮືອບິນລົບຂອງອິສຣາແອລ ຫຼາຍລຳ ໄດ້ປະຕິບັດການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຢູ່ໃນເຂດ
ກາຊາ ຂອງປາແລສໄຕນ໌ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກອງທັບ
ອິສຣາແອລ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ການຍິງຈະຫຼວດຈາກເຂດແດນ ຂອງປາແລສໄຕນ໌ ຍັງ
ມີຢູ່ຕໍ່ມາ.
ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຍ້ອນການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດ
ຈາກເຂດກາຊາ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 7 ຄົນ ຢູ່ໃນເຮືອນ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງນະຄອນ
ແທລ ອາວີບ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະໄດ້ແກ່ຍາວອອກໄປ ເປັນມື້ທີສອງແລ້ວ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປາແລສໄຕນ໌ໄດ້ປະກາດການຢຸດຍິງ ທີ່ໄກ່ເກ່ຍໂດຍປະເທດອີຈິບ
ໄປແລ້ວກໍຕາມ.
ໃນຄືນວັນຈັນວານນີ້ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ຖະຫຼົ່ມເປົ້າໝາຍ
ຫຼາຍກວ່າ 20 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນທົ່ວເຂດກາຊາທີ່ລວມທັງສຳນັກງານຂອງຜູ້ນຳ ກຸ່ມຫົວຮຸນ
ແຮງຮາມັສ ນຳດ້ວຍ.
ຍັງບໍ່ມີລາຍງານໃນທັນທີທັນໃດ ກ່ຽວກັບການສູນເສຍຊີວິດ ແຕ່ຢ່າງໃດຈາກການໂຈມ
ຕີ ດັ່ງກ່າວ.
ສ່ວນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ແມ່ນກຳລັງຢ້ຽມ
ຢາມ ວໍຊິງຕັນ ຢູ່ ໃນເວລາທີ່ມີການໂຈມຕີ ຕໍ່ກຸ່ມຮາມັສ. ທ່ານໄດ້ກ່າວ ໃນລະຫວ່າງ
ການພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ວ່າ “ອິສຣາແອລ ຈະ
ບໍ່ຮັບເອົາການກະທຳນີ້.”
ທ່ານ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ອິສຣາແອລ “ຈະເຮັດອັນໃດກໍຕາມ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດ
ເພື່ອປົກປ້ອງປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດ ເປັນການເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ຄັ້ງທີສອງ ທີ່ຍິງໄປໃສ່ທາງ ພາກກາງຂອງອິສຣາແອລ ໃນສອງສາມສັບປະດາມໍ່ໆມານີ້ ແລະກໍໄດ້ກະຕຸ້ນ ໃຫ້ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ຕັດການເດີນທາງໄປຍັງວໍຊິງຕັນ ໃຫ້ສັ້ນລົງ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູແຕຣເຣສ ໄດ້ກ່າວໃນສັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກ “ເປັນຫ່ວງຢ່າງໜັກຕໍ່ສະຖານະການ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ” ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ. ທ່ານໄດ້ເອີ້ນການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດ ຂອງກຸ່ມຮາມັສ “ເປັນການລະເມີດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະບໍ່ສາມາດຮັບເອົາໄດ້” ແລະທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆຝ່າຍ “ໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງຢ່າງສຸດຂີດ ຕໍ່ການກະ ທຳໃດໆທັງນັ້ນ.”
ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ການຂັດແຍ້ງທີ່ໃຫຍ່ ຂຶ້ນກວ່ານີ້ ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ພາຍໃນສອງອາທິດ ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງຂອງ ອິສຣາແອລ.
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